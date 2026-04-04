El impactante destello que iluminó el cielo en distintas zonas de la Argentina ya tiene explicación: se trató del reingreso a la atmósfera de una parte de un cohete chino, que al desintegrarse generó una intensa luz visible desde múltiples ciudades.

El fenómeno fue registrado durante la madrugada y pudo observarse en lugares como Bahía Blanca, Punta Lara y distintas localidades de Río Negro, donde vecinos captaron el momento en video y lo viralizaron rápidamente en redes sociales.

Según los primeros análisis, los destellos correspondieron a restos de una etapa del cohete Chang Zheng 4B, que reingresó a la Tierra cerca de las 0:41. Al atravesar la atmósfera, la fricción generó altas temperaturas que provocaron su desintegración, originando el brillo intenso que sorprendió a quienes miraban el cielo.

Este tipo de eventos, aunque no son habituales de ver con tanta claridad, forman parte de procesos normales de basura espacial que vuelve a la Tierra. En la mayoría de los casos, los fragmentos se consumen antes de llegar a la superficie, por lo que no representan peligro para la población.

La escena generó todo tipo de especulaciones en redes sociales, desde meteoritos hasta objetos desconocidos, pero la explicación científica descartó cualquier hipótesis extraordinaria y confirmó que se trató de un fenómeno espacial conocido.

El episodio volvió a poner en evidencia el impacto visual que pueden generar estos eventos y cómo, en cuestión de minutos, un fenómeno astronómico puede convertirse en tendencia y despertar curiosidad en todo el país.