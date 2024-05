El crítico estadounidense James Suckling publicó su habitual informe sobre vinos argentinos, donde destacó solo a un exponente con 100 puntos, entre más de 2.200 etiquetas que degustó en el país.

Si bien hacía un tiempo que no realizaba esta tarea en persona, este 2024, el crítico realizó una ardua visita a la Argentina y degustó cada uno de los vinos compartiendo además la experiencia con los hacedores.

El referente publicó el resultado de su intensa exploración de la producción nacional y concluyó con la difusión de los puntajes y comentarios en su sitio web Jamessuckling.com, disponibles bajo suscripción.

En cuanto a la lista de los vinos con las calificaciones más altas de este año según el crítico, lo más notable fue que el único con puntaje perfecto (100) fue un blanco, un Chardonnay de la provincia de Mendoza que en añadas anteriores ya había recibido elogios, tanto de Suckling como de otros críticos como Tim Atkin y Robert Parker.

De dicho informe solamente trascendieron las tres calificaciones más altas, entre las que no figura ningún vino de la provincia de San Juan. Esto no significa que entre los 100 mejores no hayan vinos sanjuaninos, sino que estos no alcanzaron las puntuaciones máximas de 98, 99 y 100.

Vinos con 100 puntos

Catena Zapata Chardonnay Adrianna Vineyard White Bones 2022 -Mendoza

Vinos con 99 puntos

Catena Zapata Malbec Adrianna Vineyard River 2022 - Mendoza

Catena Zapata Malbec Mundus Bacillus Terrae 2022 - Mendoza

Chacra Chardonnay Patagonia 2023 - Río Negro

Chacra Pinot Noir Patagonia Treinta y Dos 2023 - Río Negro

El Enemigo Cabernet Franc El Cepillo Gran Enemigo Single Vineyard 2021 - Mendoza

Matias Riccitelli Malbec Los Chacayes Valle De Uco 2021 - Mendoza

Viña Cobos Malbec Cobos 2021 - Mendoza

Zuccardi Malbec Valle De Uco Paraje Altamira Finca Piedra Infinita Gravascal 2021 - Mendoza

Vinos con 98 puntos