Un sismo superficial de 4.2 grados se sintió con fuerza en San Juan
La provincia de San Juan fue epicentro de un movimiento sísmico. Un temblor de magnitud 4.2 se registró este jueves a la 1:10, según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica. El evento tuvo su epicentro en Valle Fértil, a 87 kilómetros al noroeste de Chepes, con una profundidad de apenas 7 kilómetros.
La escasa profundidad del sismo, característica que suele amplificar la percepción en superficie, generó que fuera reportado con intensidad IV en la escala de Mercalli en localidades como Astica y Las Tumanas. En estas zonas se registró balanceo de objetos colgantes y una percepción clara del movimiento entre los habitantes. Otras áreas como Villa San Agustín y Chucuma reportaron intensidades entre III y IV, donde el temblor fue percibido por personas en reposo y se observó oscilación de objetos.
El fenómeno también se sintió en zonas de la provincia de La Rioja, incluyendo Malanzán, Punta de los Llanos y Chamical, así como en Jáchal, Caucete y la Ciudad de San Juan, donde la intensidad varió entre II y III, siendo percibido levemente por algunas personas en reposo o dentro de edificios.