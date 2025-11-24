Un choque en Lateral de Circunvalación y España destruyó un café al paso

Un accidente de tránsito ocurrido durante la mañana de este lunes 24 de noviembre en la intersección de la calle España con el Lateral de Circunvalación resultó en la destrucción parcial de un puesto de café al paso. El incidente involucró a dos vehículos, un Fiat Cronos y un Renault Captur, cuyas colisión provocó que el primero de ellos impactara contra el pequeño comercio ubicado en la vía pública.

Asi quedó por adentro el café al paso. FOTO: Gentileza

De acuerdo con los informes preliminares, el violento choque entre los autos causó que el Fiat Cronos se desviara de la calzada y diera contra la estructura del puesto de café. El establecimiento comercial, dedicado a la venta de bebidas y alimentos al paso, quedó destruido por el impacto del vehículo.

Este escenario se encontró el propietario del negocio que llegaba para abrir el puesto. Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre las posibles causas del accidente ni sobre la condición de los ocupantes de los vehículos involucrados.

La destrucción por dentro. FOTO: Gentileza

El hecho provocó interrupciones en el tránsito de la zona mientras personal de emergencias y autoridades de tránsito realizaban las labores de asistencia y levantamiento de evidencias. Las investigaciones continúan abiertas para determinar las responsabilidades correspondientes en este incidente que afectó tanto a los vehículos implicados como a un pequeño comercio local.

El Renault involucrado. FOTO: Gentileza