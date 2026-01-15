Mientras la atención estaba puesta en el empate amistoso ante Millonarios, Boca Juniors terminó de resolver una nueva salida en este mercado de pases. Jabes Saralegui no continuará en el Xeneize y regresará a Tigre, club en el que ya tuvo un primer ciclo con continuidad y protagonismo. El acuerdo se cerró bajo la modalidad de préstamo por un año, sin cargo y con una opción de compra a favor del Matador.

El volante de 22 años buscará sumar minutos y ritmo competitivo luego de un semestre con escasas oportunidades en Boca, donde el mediocampo aparece superpoblado. Si bien Saralegui renovó su contrato en 2024 hasta diciembre de 2028, la fuerte competencia interna redujo considerablemente sus chances de consolidarse. Nombres como Leandro Paredes, Ander Herrera, Milton Delgado, Tomás Belmonte, Williams Alarcón y Carlos Palacios lo fueron relegando en la consideración del cuerpo técnico.

En Victoria, el escenario es distinto. Saralegui volverá a trabajar bajo las órdenes de Diego Dabove, quien conoce bien sus características y confía en su aporte. Durante su anterior etapa en Tigre, el mediocampista disputó 33 partidos oficiales, convirtió tres goles y entregó cuatro asistencias, además de sostener una regularidad que lo transformó en una pieza importante del equipo.

Así, la salida del juvenil se explica más por una cuestión de contexto que por condiciones futbolísticas. Boca apuesta a depurar un mediocampo con exceso de variantes, mientras que Saralegui tendrá la oportunidad de relanzar su carrera en un club donde ya supo sentirse cómodo. Con la camiseta azul y roja del Matador, buscará continuidad y protagonismo, con la ilusión de que un buen rendimiento le permita, a futuro, reabrir puertas.