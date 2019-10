Una "caravana Provida" acompaña a Gómez Centurión en el debate de candidatos presidenciales

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La candidata a vicepresidente del Frente NOS, Cynthia Hotton, llegará hoy a Santa Fe para acompañar en el debate presidencial su compañero de fórmula, Juan José Goméz Centurion, acompañada de una "caravana Provida" con la que encarará el tramo final de la campaña electoral. La estrategia de NOS rumbo a las elecciones del próximo 27 de octubre incluye una gira por 35 ciudades en 15 provincias, a lo largo de más de 12 mil kilómetros, y el traslado en una casa rodante que funciona como bunker móvil. “Queríamos volver a estar bien cerca de la gente. En las provincias hay un apoyo y una sintonía increíble", sostuvo Hotton en un comunicado. El objetivo de la caravana será llevar el lema de "Toda Vida Vale" por el país ya que, "defender el derecho a la vida de todos es cuidar a cada persona para que tenga una vida digna" y es "el único plan de gobierno integral que puede incluir a todos y no descartar a nadie”. Hotton, ex diputada, estuvo el sábado en Entre Ríos, donde visitó las localidades de La Paz, Villaguay y Paraná junto a militantes y referentes provida de la provincia. El punto de partida fue el miércoles desde la ciudad de Formosa, donde fueron la tercera fuerza con más votos en las PASO, para luego visitar Resistencia, Chaco, donde realizo un acto con "5 mil cristianos en defensa de la familia y las dos vidas en estas elecciones". "Cuando le contás a la gente que Fernández impulsa el aborto legal, se horrorizan. Y nos dicen que quieren políticos transparentes, con valores firmes, sin doble discurso ni promesas vacías", afirmó Hotton. "No tenemos recursos, pero tenemos fuerza y valores. Esta travesía encarna lo que somos”, agregó. Luego de Santa Fe, la caravana de Hotton partirá rumbo a Bahía Blanca, en el de la provincia de Buenos Aires y de allí en avión a Ushuaia para luego retomar el bunker rodante por Cuyo y terminar en la ciudad salteña de Tartagal. “La Caravana por la Vida tiene algo heroico. Las convicciones y la fe nos dan fuerza para dejarlo todo, para reconstruir en serio la Argentina”, apuntó Hotton. La "Caravana por la Vida", recibida por comunidades religiosas, especialmente evangélicas, realiza encuentros con organizaciones sociales, e invita a los políticos locales a firmar un compromiso impulsado por el movimiento Provida en cada ciudad por la que pasan.