Un grave accidente laboral se registró este mediodía en una vivienda del barrio Conjunto 8, en el departamento de Chimbas, donde un operario de Ecogas resultó herido luego de una explosión originada mientras intentaba reparar una fuga. El estallido ocurrió tras la rotura accidental de un caño de gas que se produjo cuando trabajadores particulares intentaban cortar las raíces de un árbol, a pedido de la dueña de la casa.

Según informaron fuentes policiales, al detectarse la pérdida se convocó a personal de Ecogas para intervenir de urgencia. Sin embargo, mientras avanzaban con la reparación, un cortocircuito generado por el uso de un martillo neumático habría provocado un chispazo, lo que desencadenó la explosión dentro de la vivienda.

El estallido causó diversas lesiones al trabajador, aunque ninguna de gravedad. Personal de emergencias médicas llegó rápidamente al lugar y trasladó al operario al Hospital Rawson, donde permanece internado y en condición estable, de acuerdo con las mismas fuentes.

Tras el incidente, se realizaron tareas de control y ventilación en la vivienda para evitar nuevos riesgos, mientras que efectivos policiales iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias exactas del hecho.