Música para Volar presenta "Soda, Charly y Fito": un homenaje sinfónico al rock argentino

El prestigioso ensamble Música para Volar anuncia su regreso para el verano de 2026 con un espectáculo que promete ser un homenaje vibrante y renovado a tres pilares fundamentales de la música argentina. Bajo el concepto “Soda, Charly y Fito”, el grupo presentará versiones únicas y rediseñadas de los clásicos de Soda Stereo, Charly García y Fito Páez, incluyendo también un recorrido por la carrera solista de Gustavo Cerati.

La gira de verano tendrá como escenario las provincias de Mendoza y San Juan, donde el grupo desplegará su nuevo repertorio con arreglos originales para cuerdas y vientos, fusionando el poder del rock con la profundidad y el color de una orquestación sinfónica.

Una trayectoria de más de una década

Con más de 12 años de trayectoria, Música para Volar se ha consolidado como un proyecto único en la escena. Integrado por José Matteucci (batería y voz), Alexis Thompson (guitarra), Julieta Sciasci (bajo y voz) y Bruno Moreno (piano y arreglos), el grupo ha realizado giras por Argentina y Latinoamérica con formatos que van desde lo sinfónico y de cámara hasta lo eléctrico.

Dato destacado: En sus espectáculos orquestales han participado más de mil instrumentistas a lo largo de Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia y Paraguay, demostrando el alcance y la convocatoria de su propuesta.

La potencia sonora: fusión de mundos

El sello distintivo de este nuevo show radica en los arreglos originales compuestos por el pianista Bruno Moreno. La propuesta combina la sensibilidad de las cuerdas (violín, violoncello) con la potencia expresiva de los vientos de metal (trombón, trompeta, saxo). Esta base orquestal se integra de manera orgánica con la formación clásica de rock (bajo, guitarra, piano y batería), creando una paleta sonora versátil y emotiva que dará nueva vida a canciones emblemáticas.

Una constante en la filosofía de Música para Volar es el profundo respeto por la obra original y la búsqueda de generar experiencias integrales para el público. Cada detalle de la puesta en escena está diseñado para crear un momento único de reencuentro con las composiciones, permitiendo a la audiencia redescubrir las canciones desde una perspectiva fresca y conmovedora.

Próxima función en San Juan

