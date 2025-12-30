Un conductor identificado como Julio Moreno, de 62 años, fue blanco de un asalto bajo la modalidad “piraña” durante los primeros minutos del pasado domingo en el departamento de Pocito. El incidente se produjo mientras Moreno circulaba hacia el sur en su Fiat Punto y se vio obligado a detener la marcha ante la luz roja de un semáforo.

Debido a las altas temperaturas, el automovilista transitaba con las ventanillas bajas y no sospechó de la situación hasta que fue abordado por tres sujetos que rodearon el vehículo.

Según fuentes judiciales, uno de los delincuentes abrió la puerta del acompañante e ingresó al habitáculo para comenzar a golpearlo. Simultáneamente, los otros dos atacantes lo agredieron a través de la ventanilla del conductor.

En cuestión de segundos, los asaltantes lograron reducir a la víctima y le sustrajeron su teléfono celular antes de emprender la fuga. Tras el violento episodio, el damnificado se dirigió al puesto policial del barrio Teresa de Calcuta para solicitar auxilio. Ante los efectivos, el hombre relató cómo fue interceptado y atacado en plena vía pública mientras aguardaba el cambio de semáforo.