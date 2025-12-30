San Juan atraviesa una jornada de intenso calor con una temperatura máxima estimada en 34 grados, pero las condiciones meteorológicas se volverán inestables hacia el cierre del día.

El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido un alerta amarillo ante la probabilidad de tormentas, algunas de las cuales podrían presentarse con gran intensidad durante la noche de este martes.

Publicidad

Aunque el pronóstico indica la presencia de chaparrones en diversos sectores de la provincia desde temprano, se espera que las tormentas incrementen su fuerza a partir de la tarde. Según el organismo, las zonas que deben mantener precaución incluyen los departamentos de Capital, 9 de Julio, Albardón, Chimbas, Rawson y Santa Lucía, además de las áreas bajas de Sarmiento, Pocito y Rivadavia.

Sobre el desarrollo del fenómeno, el SMN informó detalladamente: "Las mismas podrán estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual".