En un año marcado por el ajuste económico y la caída del consumo, San Juan logró sostener el empleo industrial durante 2025, evitando una pérdida neta de puestos de trabajo en uno de los sectores más sensibles de la economía provincial. Así lo afirmó el secretario de Industria y Comercio, Alejandro Martín, en diálogo con San Juan en Noticias de Radio Mitre 95.1. El funcionario realizó un balance del año y remarcó que, pese a las dificultades, la provincia cerrará el período con 14.500 empleos industriales activos.

Según explicó Martín, el 2025 dejó un escenario heterogéneo, condicionado por la macroeconomía, los cambios regulatorios y la caída del poder adquisitivo. “Hay dos fotos claras”, describió. Por un lado, un sector comercial que logró mantener su nivel de actividad hacia el cierre del año; por el otro, una industria más golpeada, aunque sin una destrucción masiva del empleo.

Publicidad

A diferencia de lo ocurrido en otras provincias y a nivel nacional, donde se registró una reducción en los puestos de trabajo industriales, en San Juan el impacto fue más contenido. Hubo empresas que tuvieron que ajustar y otras que crecieron, pero en el balance general el empleo se sostuvo.

El sostenimiento del empleo industrial fue, para el Gobierno provincial, uno de los indicadores más relevantes del año. Martín señaló que los 14.500 puestos de trabajo activos reflejan no solo la dimensión del entramado productivo sanjuanino, sino también el esfuerzo conjunto entre el sector privado y el Estado para evitar despidos masivos. En varios casos, explicó, las empresas optaron por reordenar turnos, ajustar procesos o postergar inversiones antes que avanzar sobre las fuentes laborales, una decisión que permitió atravesar el año con menor impacto social.

Publicidad

Martín puso especial énfasis en el esfuerzo realizado por los empresarios para atravesar el año sin despidos generalizados. En un contexto adverso, con costos crecientes y un mercado interno retraído, la decisión de sostener las fuentes laborales fue clave para evitar un deterioro mayor del entramado productivo local.

Desde el Gobierno provincial, indicó, se acompañó ese proceso con medidas de alivio y herramientas de apoyo orientadas a sectores estratégicos, con el objetivo de sostener la actividad y preservar el empleo.

Publicidad

Sectores con mejor desempeño

Dentro del panorama industrial, el funcionario señaló que algunos rubros lograron cerrar el año con mejores indicadores. Entre ellos mencionó la minería, el crecimiento de las exportaciones, la industria de la cal —beneficiada por la quita de retenciones— y el complejo vitivinícola, especialmente en productos como la pasa de uva y el mosto concentrado.

También destacó el peso de la industria farmacéutica, uno de los principales complejos exportadores de la provincia después del oro, que avanza con una inversión de 60 millones de dólares y la creación de nuevos puestos de trabajo.

Expectativas hacia adelante

De cara al futuro, Martín fue cauto. Reconoció que 2026 no será un año sencillo, aunque confió en que algunos sectores comiencen a mostrar señales de recuperación. La expectativa de una reactivación más firme, señaló, está puesta en 2027, vinculada a una mejora del consumo y del poder adquisitivo.

El objetivo, resumió, es atravesar este contexto sin retroceder en empleo y sentar las bases para la recuperación, en un balance que deja como principal dato positivo la resistencia del mercado laboral industrial en San Juan.