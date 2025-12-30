Menores varados en el cerro en Ullum: todos fueron rescatados

El operativo desplegado en la zona de El Castillito concluyó con resultado positivo: todos los menores y adultos fueron rescatados sanos y salvos, sin registrarse heridos ni complicaciones durante el descenso. Tras varias horas de trabajo coordinado, el grupo pudo bajar de los cerros sin inconvenientes, pese a las dificultades que había generado la lluvia en el terreno.

La evacuación se realizó de manera ordenada y preventiva, con la participación de más de cuatro ambulancias que permanecieron apostadas en el sector para realizar controles médicos de rutina. Según informaron fuentes oficiales, ninguno de los menores presentó lesiones ni síntomas que requirieran traslado hospitalario, aunque igualmente se activaron todos los protocolos de seguridad previstos para este tipo de situaciones.

Publicidad

Del operativo formaron parte efectivos del Grupo Especial de Rescate y Acciones de Seguridad (GERAS), personal de Defensa Civil, Bomberos y la Policía de San Juan, que trabajaron de manera conjunta para garantizar una bajada segura, especialmente teniendo en cuenta que se trataba de menores de edad.

Desde las fuerzas intervinientes destacaron el comportamiento del grupo y la rápida coordinación entre los distintos organismos, lo que permitió resolver la situación sin sobresaltos en un área compleja del Dique de Ullum. Con el rescate finalizado, las autoridades reiteraron la importancia de extremar precauciones ante cambios bruscos del clima y evitar transitar zonas de cerros durante lluvias intensas.