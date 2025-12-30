Tras el operativo especial desplegado durante las celebraciones de Navidad, la Policía de San Juan se prepara para reforzar de manera significativa los controles de seguridad y tránsito con motivo de los festejos de Año Nuevo. El dispositivo previsto contempla un incremento de efectivos, mayor cantidad de puestos de control y un inicio anticipado de los operativos en comparación con fechas anteriores. Según conoció DIARIO HUARPE, el esquema general mantendrá la estructura aplicada en Navidad, aunque con ajustes puntuales en función del movimiento vehicular esperado y los antecedentes recientes.

El comisario mayor Ricardo Díaz, jefe del D7, explicó a este medio que “el operativo va a ser muy similar en cuanto a la estructura general, aunque puede haber variaciones en los objetivos y en las ubicaciones”. En ese sentido, precisó que “se trata de un dispositivo ya definido, con horarios establecidos y con presencia en puntos vitales de la provincia”. El funcionario detalló que durante Navidad se afectaron alrededor de 500 efectivos y que, para Año Nuevo, el número ascenderá a unos 580, con un total de diez puntos de control distribuidos estratégicamente.

Díaz indicó que el despliegue abarcará los principales accesos a la provincia y las rutas más transitadas hacia zonas turísticas. “La idea es trabajar durante todo el 31 y todo el 1, cubriendo los cuatro puntos cardinales, los ingresos a la provincia y sectores como los balnearios, el perilago y los accesos a los diques”, señaló. También remarcó que el operativo comenzará antes de lo habitual, con una fase previa durante la noche anterior al 31. “Vamos a anticiparnos y ordenar la circulación”, explicó.

En ese marco, adelantó que “en el transcurso de esas 48 horas se realizarán más de 100 operativos en distintos puntos de la provincia”.

Balance del operativo de Navidad

Al referirse a los resultados del despliegue realizado durante Navidad, Díaz sostuvo que “para nosotros ha sido un operativo exitoso, en tanto no se registraron víctimas fatales”. Reconoció que se produjeron accidentes de diversa consideración, y mencionó que “el hecho más grave fue un siniestro entre una moto y una camioneta en Chimbas”. No obstante, remarcó que “en líneas generales la evaluación es positiva, porque la gente pudo circular con normalidad y regresar sana y salva a sus casas”.

Como parte del balance oficial, se informó que en apenas 48 horas se labraron 80 actas de infracción de tránsito, se detectaron 53 personas con alcohol en sangre y se radiaron 68 vehículos por distintas irregularidades. A pesar de la intensidad del tránsito y del contexto festivo, no se registraron víctimas fatales por accidentes viales en toda la provincia.

Chimbas, el punto de mayor conflicto

Díaz reconoció que durante el operativo de Navidad la zona de Chimbas concentró la mayor cantidad de intervenciones. “Se trabajó mucho y se hicieron numerosas actas de alcoholemia en ese sector, por lo que será un punto a tener especialmente en cuenta en Año Nuevo”, afirmó.