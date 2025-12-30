En la previa del cierre del año para dar paso al 2026, las celebraciones de Año Nuevo vuelven a marcar la agenda de los sanjuaninos. Cenas especiales, menús diseñados para la ocasión y propuestas con shows en vivo impulsan, una vez más, la elección de salir a festejar fuera de casa. En ese marco, DIARIO HUARPE realizó un relevamiento por distintos restaurantes y restó bar de la provincia, donde se registran numerosas consultas, un buen nivel de reservas y precios diversos según cada propuesta. Los precios van desde los $50.000 hasta los $140.000 por persona.

Uno de los primeros locales consultados fue De Moño Rojo. Paula Laciar, contó a este medio que el movimiento previo a Año Nuevo viene siendo positivo, con numerosas consultas y reservas en crecimiento. “Apuntamos a tener un 100% de reservas y, por el momento, estamos cerca del 60%. Igual, la gente suele esperar hasta último momento, y hoy estamos recibiendo muchas consultas”, explicó.

En cuanto a los precios, el local ofrece una cena buffet con platos fríos y calientes. El valor para adultos es de $140.000, mientras que el menú infantil ronda los $50.000. Ambas opciones incluyen bebidas sin alcohol, vino, champagne, postres y café, todo bajo la modalidad buffet. Desde el restaurante confían en completar las reservas en las próximas horas.

Desde el restó bar Tierras Negras, ubicado sobre calle 11 a 300 metros de Ruta 40, en Pocito, informaron que el cupo para la noche de Año Nuevo está completo desde el viernes 26 de diciembre. Enzo Rodríguez, propietario del lugar, aseguró: “El viernes ya nos quedamos sin lugar para Año Nuevo”, y aclaró que, si bien el ritmo de reservas fue más lento que en años anteriores, finalmente se alcanzó la capacidad máxima. “El año pasado, 15 días antes de las fiestas ya estábamos completos. Esta vez costó un poco más, sobre todo para Navidad, pero para Año Nuevo llegamos a 250 reservas”, explicó.

La propuesta de Tierras Negras tiene un valor de $64.000 para adultos, mientras que el menú para menores es más económico y ronda los $50.000.

Por último, desde Zonda, El Alba Restaurante también registra un buen nivel de reservas. Su propietaria, Roxana Muñoz, indicó que el panorama es alentador. “Ya tenemos unas 100 reservas, lo que representa cerca del 65% de ocupación", señaló, y agregó que confían en la costumbre sanjuanina de reservar a último momento. “A dos días de Año Nuevo estamos recibiendo muchísimas consultas y esperamos llegar al 100% y completar el local”.

La propuesta incluye show en vivo de Aldo Zaragoza y DJ hasta el amanecer. En cuanto a los precios, el restaurante ofrece distintas opciones: el menú Veggie cuesta $65.000 por persona; el menú 1, $70.000; y el menú 2, $80.000. El menú infantil tiene un valor de $30.000. Además, la cena incluye regalos para los comensales.

El balance previo a la última noche del año muestra un escenario positivo para el sector gastronómico sanjuanino. Aunque las reservas se movieron con mayor lentitud, en numerosos locales se completaron a último momento. Así, restaurantes y restó bar encaran la llegada del 2026 con menús diversos, alta ocupación y la expectativa de una noche con gran convocatoria.

Dato

Para realizar reservas en De Moño Rojo, podés comunicarte al 264-4630370, mientras que para El Alba Restaurante el contacto es 264-5255714.