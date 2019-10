Una Facultad de Comunicación aprobó el uso del lenguaje inclusivo

La Facultad de Comunicación (FCC) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) aprobó el uso del lenguaje inclusivo. El mismo podrá ser utilizado de manera optativa en la documentación oficial según lo dispuso el Consejo Directivo de esa casa de estudios.

De esta forma quedó habilitado para poder ser utilizado en la comunicación oficial, textos oficiales y administrativos, dispositivos legales, trabajos y producciones académicas a quien desee hacerlo. Además podrá ser usado en producciones académicas: parciales, trabajos prácticos, exposiciones orales, producciones y tesis/tesinas, o cualquier otra instancia evaluativa en el marco de la FCC. Impulsarán también capacitaciones y la difusión a través del Programa de Géneros y Diversidad.

Según expresaron las autoridades, “toda expresión no nominativa o no designativa de género como así también el uso de perífrasis y relativos pueden usarse en reemplazo del uso de pronombres; expresiones no reguladas por la academia como “e” y “x” en lugar de vocales que designen pertenencias de identidad de género”.