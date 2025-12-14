El fondo de inversión estadounidense COC Global Enterprise se transformará en el accionista mayoritario de OCA, la compañía de correo privada más grande de Argentina. La operación busca convertir a OCA en la empresa de transporte y logística más grande de América Latina, incorporando tecnología y generando sinergias con Flybondi y OCP TECH.

OCA cuenta con más de 60 años de trayectoria, 760 puntos de atención en todo el país y una flota de más de 3500 vehículos, lo que la posiciona como un actor clave en el mercado de envíos, logística y última milla.

Publicidad

Como parte del acuerdo, Claudio Espinoza continuará como accionista y presidente del Directorio, garantizando la continuidad en la conducción durante esta nueva etapa.

El nuevo accionista indicó que la estrategia estará enfocada en fortalecer el management, potenciar el negocio, cumplir con los compromisos asumidos y avanzar en la modernización de la compañía, buscando estándares internacionales.

Publicidad

La operación permitirá integrar capacidades de transporte internacional a través de Flybondi, servicios de última milla de OCA y soluciones tecnológicas de OCP TECH, generando un servicio integral de logística y correo en la región.

“El objetivo es hacer de OCA una empresa líder en el mercado regional. Potenciaremos la compañía y aprovecharemos la sinergia con Flybondi para sumar carga aérea, logística y última milla”, explicó Leonardo Scatturice, CEO y Chairman de COC Global Enterprise.

Publicidad

Espinoza agregó que se trata de “un paso fundamental para transformar a OCA en una empresa líder a nivel regional, con altos estándares de calidad y tecnología de avanzada”.

Desde la empresa remarcaron que el acuerdo no afectará la operación normal de OCA, ni los servicios que brinda ni la situación laboral de los casi 9500 trabajadores.

Situación financiera:

OCA atraviesa una delicada situación desde hace años. En junio, la Justicia Comercial abrió el concurso preventivo de OCA Log, la sociedad que controlaba el correo privado, con acreencias superiores a $101.200 millones, en su mayoría impositivas. El mayor acreedor es la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), con $66.644,3 millones.

Este fue el tercer concurso de la empresa en poco más de 20 años. El primero fue en 2002, luego en 2017 y derivó en la quiebra declarada en 2019, tras la cual OCA pasó a manos de Espinoza.

Con la llegada de COC Global Enterprise, OCA inicia una etapa orientada a modernización tecnológica, expansión regional y consolidación como líder en logística y transporte en América Latina.