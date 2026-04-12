Una famosa de Gran Hermano será echada por pegarle a un compañero

La casa de Gran Hermano 2026 atraviesa horas de incertidumbre tras un video viral que puso a Yanina Zilli en el centro de la controversia. El incidente ocurrió en el jardín mientras la participante conversaba con Brian Sarmiento y, en medio de la charla, le propinó un golpe a Martín.

Aunque las imágenes sugieren un contexto de juego sin intención aparente de lastimar, este tipo de conductas están contempladas en el reglamento y podrían derivar en sanciones severas. Al recibir el impacto, el propio afectado reaccionó con sorpresa y humor preguntando al resto si "¿Vos viste el bife que me metió?".

En las plataformas digitales la audiencia se encuentra dividida sobre la gravedad del hecho. Muchos seguidores recordaron antecedentes internacionales y señalaron que "En GH Brasil por eso te pueden expulsar", presionando a la producción de Telefe para que tome medidas.

Hasta el momento no hay un comunicado oficial, por lo que la expectativa crece de cara a la gala donde se definirá si la jugadora puede continuar o si su acción le costará la permanencia en la competencia.