Drama en obra social Ostes en San Juan mujer encadenada reclama atención y derivación médica urgente es el eje de un caso que conmocionó a la provincia luego de que una mujer decidiera encadenarse dentro de una sede ubicada en Capital para exigir respuestas por su delicado estado de salud y la falta de cobertura. El episodio derivó en un operativo policial y una posterior intervención judicial, mientras la familia insiste en que se trata de un reclamo desesperado ante meses sin soluciones.

El hecho se registró en una sede de Suoes ubicada sobre calle Lavalle, en la zona previa a 9 de Julio, donde la mujer se atrincheró en el interior de un baño como medida de protesta. La situación generó un fuerte despliegue de personal policial y mantuvo en vilo a quienes se encontraban en el lugar, en un contexto marcado por la tensión y la incertidumbre.

De acuerdo a la información conocida, la medida extrema fue adoptada en el marco de un reclamo vinculado a una intervención médica y a la cobertura correspondiente. La mujer habría manifestado su decisión de no retirarse hasta obtener una respuesta concreta, mientras las autoridades abordaban el episodio con cautela debido a la sensibilidad del caso.

El hecho ocurrió cuando la mujer ingresó a la obra social junto a su esposo, Mauricio Rodríguez, con el objetivo de obtener respuestas sobre un reintegro y una posible derivación médica. Según relató el hombre, tras varias horas de espera sin ser atendidos, la situación se tensó y derivó en la drástica decisión de encadenarse dentro de un baño del lugar.

Antecedentes médicos y complicaciones

Rodríguez explicó que el problema de salud de su esposa se remonta a 2011, cuando fue sometida a una intervención que derivó en una pancreatitis tras la perforación del duodeno. “En el año 2011 le realizaron una colangiografía y sufrió una perforación que derivó en una pancreatitis. Fue operada y se le colocó una malla abdominal”, detalló a DIARIO HUARPE.

Con el paso del tiempo, la mujer logró retomar su vida, pero en 2024 comenzaron nuevamente los dolores abdominales severos. “Se detectó que la malla cedió, lo que provocaba que el intestino ingresara y saliera, generando un dolor muy intenso”, explicó Rodríguez sobre el diagnóstico inicial.

Problemas con la cobertura y atención

El esposo también señaló dificultades con la obra social para acceder a tratamientos. “Tras múltiples gestiones, denuncias y la intervención de autoridades, se consiguió la cirugía en el Hospital Rawson, ya que la obra social no tenía convenio con centros privados”, indicó.

Sin embargo, los inconvenientes continuaron. En febrero de este año, la mujer debió realizarse estudios como endoscopía y tomografía sin lograr un diagnóstico claro. “Nos informaron que el reintegro sería total, pero finalmente fue de aproximadamente un 30%”, afirmó.

Dolor persistente y falta de diagnóstico

El cuadro actual de la paciente es complejo. “Desde octubre está medicada con Tramadol, pero ya no le hace efecto. Tiene dolor constante, diarrea y una inflamación abdominal inmediata al ingerir alimentos”, describió Rodríguez.

Además, aseguró que los estudios realizados no lograron determinar la causa de los síntomas. “Los resultados dan normales, pero nadie puede explicar por qué presenta estos cuadros. Necesitamos una derivación a un centro de mayor complejidad”, sostuvo.

El episodio en la obra social

El momento más crítico ocurrió cuando, tras no ser atendidos, la mujer decidió encadenarse. “No generamos disturbios, solo queríamos una respuesta. Sin embargo, llamaron a la policía y no nos permitieron seguir con el reclamo”, relató.

Según su testimonio, la intervención fue abrupta. “Fue retirada de manera brusca, esposada y tratada como una delincuente por el grupo Geras, cuando en realidad estaba realizando un reclamo por su salud”, expresó.

Intervención policial y traslado

Luego del operativo, la mujer fue trasladada para una evaluación médica. “Nos informaron que sería derivada al Hospital Marcial Quiroga para una revisión, pero en ningún momento me permitieron acompañarla ni recibir información clara”, indicó Rodríguez.

El hombre agregó que la paciente presenta lesiones en las muñecas producto del procedimiento. “Ella misma me dijo que fue una situación muy violenta”, afirmó.

Reclamo por una derivación

La familia insiste en la necesidad de una evaluación más profunda. “Solicitamos que intervenga un gastroenterólogo o que sea derivada a un centro especializado, porque no puede continuar así”, manifestó.

Finalmente, Rodríguez remarcó el impacto en la vida cotidiana. “No puede salir de su casa ni hacer actividades normales. Va más de 10 veces al baño por día y vive con dolor constante. Necesitamos una solución urgente”, concluyó.