Uñac, cauto con la ventaja sobre JxC, pidió no dormirse de cara a las generales

Tras conocerse los primeros datos de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias de este domingo, donde el Frente Todos se impuso en 15 de los 19 departamentos sobre Juntos por el Cambio, el gobernador Sergio Uñac celebró con cautela la diferencia obtenida contra el principal espacio opositor de la provincia y pidió no dormirse de cara a las Elecciones Generales del próximo 14 de noviembre. En este sentido, no dudó en reconocer que se conforma con mantener los guarismos de cara al partido final.

En San Juan el oficialismo cosechó el 42,9% de los votos, Juntos por el Cambio quedó segundo a tan solo el 4,64% tras obtener el 38,2% y Consenso Ischigualasto completó el podio con el 8,99.

Durante la conferencia de prensa, que Sergio Uñac brindó junto a la lista completa de candidatos a diputado nacional, destacó que el resultado conseguido fue positivo. “Estamos contentos, estamos agradecidos. Nada terminó en el día de hoy, lo del día de hoy (por el domingo) fue un paso más. Una primaria que fue importante en el contexto que se ha desarrollado, pero vamos a salir a trabajar, a redoblar el esfuerzo, a convocar a militantes y dirigentes para encarar lo que falta”, señaló.

El Frente Todos, como se preveía, perdió en Santa Lucía, Rivadavia y Capital. La sorpresa se dio en el departamento minero Iglesia. A pesar de esto, Uñac, dijo no estar preocupado. “De la elección no me preocupa nada, lo que si me preocupa es que San Juan siga manteniendo los niveles de inversión, me preocupa que podamos seguir manteniendo la paz social, me preocupa que podamos seguir manteniendo la participación social”, comentó y resaltó que “hoy no hay nada para festejar, ni por nosotros que hemos ganado y menos por los frentes de la oposición. Nadie debe festejar”.

El gobernador habló de análisis, de autocrítica y de revisar puertas adentro cómo encarar lo que viene, pero a pesar de esto también apuntó que “no hay nada que criticar a los candidatos” y pidió “redoblar el esfuerzo y mirar cómo quedó el mapa nacional”. Esto último teniendo en cuenta que San Juan, en el contexto del país, marcó un triunfo para el Frente Todos.

DIARIO HUARPE le consultó a Uñac sobre qué tanto pudo influir en el resultados los últimos escándalos nacionales con el presidente y señaló que “Alberto Fernández es una persona que siempre se acordó de San Juan, sino digo esto estaría faltando a la verdad. Hay muchas obras, mucho financiamiento, muchas rutas, mucho apoyo a la producción que evidentemente dependen de él. Todos podemos mejorar, lo debo hacer yo y yo no me dedico a analizar las gestiones de los demás, yo analizo la mía”.

Al mismo tiempo sentenció que “esto fue una previa a la gran final que la hacemos el 14 de noviembre. A no dormirse y creer que esto se va a espejar. Nosotros nos conformamos con mantener este resultado, pero vamos a trabajar para aumentar estas cifras”.