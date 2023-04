El gobernador Sergio Uñac participó este miércoles de la entrega de 75 casas en el departamento 25 de Mayo. Después de terminar el acto se acercó a la prensa y habló de diferentes temas, entre ellos la impugnación a su candidatura, la limpieza de Pelambres y las complicaciones para destrabar fondos de Nación.

Sobre las dificultades que tiene para destrabar fondos nacionales dijo: “No puedo negar esta realidad. Estamos trabajando con los ministros nacionales para tratar de acortar estas brechas entre lo que hemos certificado y lo que ha sido enviado. Cuando se empieza a acumular lo pequeño pasa a ser mediano y esperamos que de mediano no pase a ser grande".

Aclaró con qué sectores tiene los atrasos. "Con el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa) y viviendas hay un pequeño atraso que seguro vamos a solucionar durante este mes en curso", manifestó Uñac.

Entre los temas también habló sobre las casas entregadas. “Estamos cumpliendo con la palabra empeñada con más de 70 familias a las cuales le dijimos que esto podía ser una realidad. Y en la mañana hoy podemos cumplir”.

“El intendente me dijo que, además, están avanzando con un proceso de expropiación de terrenos para continuar con la importante producción de casas que tiene actualmente el departamento. Nosotros nos encargaremos de conseguir el financiamiento para esas obras”, explicó.

Sobre el tema Pelambres dijo “ver las lagunas y las vegas recuperadas nos llenó de emoción”. “Se recuperaron cinco canchas de residuos mineros que fueron retirados del sector”. En cuanto a inversiones en minería corto plazo dijo que “más del 50% de inversión en exploración y un porcentaje muy similar en explotación. Lo que le pedimos a las empresas mineras es que inviertan y generen empleo, y que se apeguen a los acuerdos y las leyes.”

Otro de los temas que abordó fue las diferentes instancias que llevó la oposición y la subagrupación de Gioja para la impugnación de su candidatura. "Está absolutamente comprendido que puedan hacer lo que deban hacer. Yo lo que siempre he dicho, vamos a hacer muy respetuosos de lo que la Justicia determine. Yo estoy seguro, lo digo como hombre del derecho que no tienen ningún tipo de fundamentación legal para hacerlo, pero si ellos deciden hacerlo yo soy muy respetuoso, no solo de la presentación sino del resultado", subrayó.

Finalmente, habló sobre cuál será el enfoque de su campaña rumbo al 14 de mayo: “Vamos por consolidar lo que venimos construyendo. Son tiempos muy difíciles. San Juan es una provincia que funciona. Este tipo de entregas, este tipo de viviendas que son en todo el territorio provincial son una muestra de ello”.