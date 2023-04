La sequía que afecta a San Juan, la peor de la historia, cumple su cuarto año y todo indica que no terminará pronto. En medio de la campaña política para las elecciones, los candidatos no dejaron el tema afuera y uno de ellos fue José Luis Gioja, ex gobernador que busca ocupar nuevamente la banca. El actual diputado habla de una propuesta integral, pero una de las ideas llamó especialmente la atención: importar agua del Paraná.

Ante esto, DIARIO HUARPE consultó con Oscar Dollïng, ingeniero hidráulico, y el secretario del Agua Ramiro Cascón, ingeniero agrónomo. Ambos opinaron que hay dificultades respecto a la obra, aunque el más crítico fue el primero, quien calificó la propuesta de “no tener sentido”.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

De qué se trata el proyecto

En diálogo con este medio, José Luis Gioja aseguró que la sequía es una prioridad para él y que tienen una serie de medidas para proponer. “Hay que pensar en grande, en absolutamente todo”, dijo el ex gobernador, “según los especialistas la situación va a seguir, no va a haber tanta nieve en la cordillera y por lo tanto el río va a traer menos agua, por suerte tenemos los diques, pero creo que hay que animarse a pensar en grande”.

Así, la propuesta “G” incluye avanzar con riego sistematizado y presurizado para todos los productores “con créditos blandos” e incluso avanzar en un gran acuerdo para prohibir progresivamente el riego a manto. También recuperar la red secundaria de canales y ayudar financieramente a regantes para que impermeabilicen la que les corresponde.

También dijo que tienen un proyecto para evitar basura en los canales, porque causan pérdidas, que los espacios urbanos tengan también riego modernizado y aprovechar los acuíferos cercanos al del valle de Tulum para dejar que se recupere el principal.

Una de las obras que toma de ejemplo el ex gobernador, es el acueducto Santa Fe - Córdoba.

Además de estos proyectos, está el llevar agua del río Paraná a San Juan, a través de un acueducto, inspirado en el Central Arizona Project, una idea que implementó Estados Unidos hace algunos años. “Sueño, y creo que hay que soñar despierto, con poder avanzar en una obra así. No podemos permitir que el Paraná siga tirando 11.000 metros cúbicos por segundo de agua potable al Río de la Plata”, aseguró.

Publicidad

Gioja explicó que hay que hacer todavía un proyecto, pero que el objetivo sería hacer un acueducto de casi 1.000 km desde el río más importante de la Argentina, para trasladar agua hasta San Juan. Para esto hay que vencer una pendiente de 600 metros verticales, para lo que propuso utilizar “energías alternativas, como fotovoltaica o eólica”.

“Córdoba ya lo está haciendo, con un acueducto que lleva 3 o 4 metros cúbicos por segundo (m3/s) desde el Paraná a San Francisco para proveer de agua potable”, resaltó. Se trata de un acueducto desde Santa Fe a la localidad cordobesa que, cuando se inició la primera etapa en 2021, tenía un presupuesto total de USD 441.538.302,62.

Para Gioja, la inversión podría ser conjunta entre todas las provincias por las que pasaría el acueducto, que según dijo podría llevar 11 m3/s, un tercio de lo que se eroga de los diques en la actualidad para el riego agrícola.

Inviable, según un referente técnico

Oscar Dollïng, ingeniero de la UNSJ y director del programa "Gestión Integral de Cuencas Hidrográficas, ingeniería Hidráulica y ambiental", se pronunció fuertemente en contra del proyecto. “Son obras faraónicas que no tienen ningún sentido, se llama trasvaso de cuencas y en todo el mundo se hicieron ensayos y están volviendo atrás porque no funcionaron”, aseguró.

Para el especialista, el proyecto es inviable por “la energía que hace falta para recorrer miles de kilómetros en forma entubada, a presión, levantando casi del cero a 600 msnm (metros sobre el nivel del mar”. Esto, además de técnicamente muy difícil, tiene un costo muy alto que “Argentina no está en condiciones de pagar”.

Para Dolling hay otro problema: el Paraná sufre también la sequía histórica y se ve afectado también porque “Brasil está recuperando sus embalses y Argentina lo está sufriendo”. En todo el litoral la baja del río causó problemas y por eso es incluso más difícil que se pueda desviar agua del este al oeste argentino.

“Si llegamos a pedir agua del Paraná con la situación actual, solo hay que imaginar qué van a decir. Además el acueducto de Córdoba tiene que ver con la necesidad de agua potable, pero en San Juan el agua de consumo está asegurada y no se puede trasladar agua para regar”, opinó.

Entre San Juan y el río Paraná hay más de 1000 km y cerca de 600 metros de altura.

En la provincia el principal usuario del agua es la agricultura, que utiliza entre el 80 y el 90% de lo que llega por el río y que utilizó buena parte de las reservas de los diques en los últimos años de sequía. En la actualidad, cada día de riego se erogan 38 metros cúbicos para el sistema de canales.

“Lo que sí es viable es ser más eficiente en el riego y que los productores no pidan cosas que no se pueden pedir, como hicieron en 2016 cuando se erogaron 1400 hm³ (hectómetros cúbicos), cuando los cultivos no necesitan más de 600 o 700”, opinó Dollïng.

La gestión actual, enfocada en la eficiencia

Consultado por DIARIO HUARPE, Ramiro Cascón, secretario del Agua, dijo que hoy por hoy en la provincia están enfocados “en resolver los problemas de eficiencia y distribución antes de pensar en un proyecto de esa magnitud”. El funcionario dijo que un trasvaso de cuenca significaría, con tanto desnivel y distancia, una inversión no solo en la obra, sino también permisos y expropiaciones por una cifra millonaria.

“Hoy tenemos muchas oportunidades de mejora en los sistemas actuales y hay que trabajar todo esto antes de encarar un proyecto de esta magnitud”, explicó. “Hoy con el agua que existe, eficientizando, se podría regar toda la producción actual si se avanza con el riego tecnificado, inversión en el sistema de canales y riego por demanda”, agregó.

Uno de los proyectos en la gestión de Cascón es evitar las pérdidas que se producen en el agro, donde del agua destinada, se puede perder hasta un 40%. Esto tiene que ver con el sistema de canales, pero hay temporadas en las que la mayor parte del recurso se pierde porque se envía agua a todas las fincas cuando no todas lo requieren.

Por eso quieren cambiar el sistema por oferta, o sea enviando a todos los regantes siempre la misma cantidad, por un modelo a demanda, donde reciban aquellos que lo necesitan. Con una modalidad de este tipo sumado a un riego presurizado, especialistas calculan que el consumo actual podría ser de menos de la mitad.