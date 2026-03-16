El Ministerio de Gobierno informa a la comunidad que más de 75.000 estudiantes y docentes de San Juan ya tienen aplicado el beneficio del Boleto Escolar Gratuito en su tarjeta SUBE, lo que les permite viajar sin costo en el transporte público en el marco de esta política destinada a garantizar el acceso a la educación.

En este sentido, se recuerda que no es necesario acercarse al Centro Cívico para realizar el trámite, ya que puede completarse de manera simple y rápida a través de los canales digitales habilitados: la página web boletoescolar.sanjuan.gob.ar o mediante el bot de CiDi en cidi.sanjuan.gob.ar.

El Boleto Escolar Gratuito es una política pública impulsada por el Gobierno de San Juan para que estudiantes y docentes puedan acceder al transporte público sin costo, favoreciendo la continuidad educativa y acompañando a miles de familias sanjuaninas.

La implementación del sistema a través de la tarjeta SUBE permite además garantizar un uso ordenado y transparente de los recursos del Estado, asegurando que el beneficio llegue a quienes corresponde.

Publicidad

Desde el Ministerio de Gobierno se solicita a los usuarios realizar el trámite únicamente por las vías digitales oficiales, evitando traslados innecesarios y facilitando el acceso al beneficio de manera más ágil.