Una seguidilla de robos preocupa a los vecinos de la calle Castelli, en inmediaciones de avenida Libertador, en la Capital sanjuanina. En las últimas semanas, los residentes de distintos consorcios de la zona denunciaron una ola de delitos que afecta principalmente a los autos estacionados en la vía pública.

Según relataron los damnificados a DIARIO HUARPE, los delincuentes actúan durante la noche o la madrugada, cuando las calles están más desiertas. Los robos más frecuentes incluyen la sustracción de baterías, estéreos y otros elementos de los vehículos, provocando pérdidas económicas y un clima de inseguridad creciente entre los habitantes del lugar.

Los hechos se repiten en distintos puntos de la calle Castelli, entre Libertador y zonas aledañas, donde en los consorcios residenciales planean instalar cámaras de seguridad para lograr registrar el accionar de los delincuentes. Sin embargo, los vecinos piden que se refuerce el patrullaje policial.

Mientras tanto, el temor se expande en una zona tradicionalmente tranquila. Los habitantes insisten en que las autoridades deben intervenir de manera urgente para evitar que la inseguridad siga creciendo y afecte la vida cotidiana de quienes residen sobre Castelli y sus alrededores.