Luis Ricardo Zamora, vecino de Capital, denunció que en la esquina de 25 de Mayo y Urquiza, se están robando las tapas que cubren las acequias. En ese sentido, el hombre explicó que esa esquina es muy frecuentada por peatones que por distintos motivos llegan al Parque de Mayo o al Auditorio Juan Victoria y termina siendo muy peligroso porque pueden caerse y herirse.

La basura acumulada en otras acequias de esa esquina. Foto: Diario Huarpe / Sergio Leiva.

“De día por ahí las ves, pero de noche es muy difícil”, explicó el hombre.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Zamora vive en una casa ubicada sobre la calle 25 de Mayo, y mencionó que él pudo ver como un camión retiraba las tapas de hierro que sirven para proteger esos orificios para llevárselas. El hombre explicó que no pudo tomar la patente ni sacarle foto porque no tenía su celular encima en ese momento.

Publicidad

Estas son las rejas que, según el vecino, se roban. Foto: Diario Huarpe

“Yo puse unos troncos para que la gente tenga precaución, pero ayer ya los habían sacado” dijo el vecino.

Las rejas que la Municipalidad de la Capital coloca para tapar los pozos de las acequias en las veredas suelen ser sustraídas para luego ser vendidas, ya que están forjadas de hierro y muchas recuperadoras suelen comprarlas a precios más baratos.

Los huecos descubiertos también están sucios. Foto: Diario Huarpe / Sergio Leiva.

El vecino aseguró que no es la primera vez que pasa que faltan esas rejas. Pero que, puntualmente, estas tapas están faltando desde hace un mes. Por parte del municipio, fuentes autorizadas, explicaron que, dentro de la entidad, no hay ningún encargado de la seguridad. Si no que está la Policía Comunal que hace recorridas preventivas en apoyo y coordinación de la Policía de San Juan.

Otros reclamos

La limpieza en esa zona ha sido otro de los reclamos del vecino. Es que esa esquina es supertransitada, sobre todo los fines de semana cuando muchísimos sanjuaninos llegan al Parque o al Auditorio para disfrutar de distintas actividades. Sin embargo, las acequias están repletas de basura tanto orgánica como inorgánica, es decir, se pueden encontrar envoltorios plásticos, o botellas, pero también hojas, ramas y moras que se desprenden de los árboles.

El alambre que "sirve" como perímetro está roto. Foto: Diario Huarpe / Sergio Leiva.

Por otro lado, el vecino reclamó por la facilidad que tiene la gente para usar un terreno baldío que hay enfrente del auditorio. El hombre dijo que todo el mundo lo usa de baño, pero que muchas veces, más en la noche, dónde hay quienes lo usan de “hotel alojamiento”.

Publicidad

El terreno que es tierra de nadie, sobre todo por las noches. Foto: Diario Huarpe / Sergio Leiva.