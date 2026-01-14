La noticia de su liberación causó repercusiones internacionales, pero también en tierras sanjuaninas. Por la tarde del martes, el gobierno de Israel confirmó que una de las 116 personas detenidas en Venezuela, fueron excarceladas. Se trata de Jacob Harari (Yaakov Harary), un ciudadano israelí con nacionalidad argentina y nacido en San Juan. En diálogo con la familia directa de Jacob, su primo hermano José Brener habló con DIARIO HUARPE y comentó sobre esta situación que está atravesando.

Según lo que pudo estar al tanto José y la información que maneja la familia, es muy poca desde aquí. Solo trascendidos, publicaciones en redes y en medios internacionales. El último contacto que tuvo con su primo fue en octubre de 2024: “siempre para mi cumpleaños nos hablamos, pero aquella vez, no me llamó, entonces traté de comunicarme y cuando me atendió me dijo que estaba mal, que le habían robado todo y después cortó y no se comunicó más. Después, en los medios me enteré lo que le había pasado”, indicó Brener.

Junto a Douglas Rogríguez, un trabajador rural, el sanjuanino viajó hasta la frontera de Venezuela en octubre de 2024 para comprar insumos agrícolas, según lo informado por la ONG Foro Penal.

Durante todo este tiempo, José estuvo en contacto con el diputado nacional por San Juan, José Peluc, quién realizaba las gestiones para averiguar sobre la situación de su pariente. “Por ahora, no sabemos nada de él, solo lo que podíamos averiguar que Peluc nos informaba, pero estamos a la espera de más novedades que nos pueda brindar la ONG Foro Penal”, afirmó.

En otro aspecto, José contó quién es Jacob. “Él es arquitecto que trabaja en urbanismo y un tipo de arquitectura que aquí en Argentina no se practica. Hace más de 30 años que tiene toda su familia en Israel. En los últimos años sacó la ciudadanía panameña. Porque como no tenía trabajo profesional en la arquitectura, montó un negocio gastronómico. Y le iba bien porque eso le sirvió para subsistir”, relató su primo.

Sin embargo, José ignora por qué lo detuvieron o en qué circunstancias fue que terminó en preso en Venezuela. “Había comprado un terreno y supuestamente fue hacer negocios, pero no sé qué fue hacer allá. Me entero por las redes que quiso pasar por la frontera de Colombia y allí fue detenido, junto a su ayudante. Desde ese momento no pude hablar más con él”, manifestó.

Jacob es hijo del hermano de la madre de José. Nacido y criado en la provincia, al promediar los 40 años de edad, emprendió otros proyectos de vida en el exterior.

Primero en Israel durante un tiempo, donde formó su propia familia y posteriormente se fue a vivir solo a Panamá, de acuerdo a lo narrado por su primo, cuya última reunión familiar fue en marzo de 2011.

“Él tenía ganas de hacer una inversión propia aquí, para producir biocombustible, pero el negocio no prosperó. Él es una persona bastante instruida con conocimientos en agronomía, cultivos y riego. Pero ahora, de momento no es fácil la situación. Estuvimos llamando a varios contactos y todavía no tenemos respuestas. Solo nos queda esperar”, expresó Brener.

Respecto a las causas y acusaciones que se le imputan sobre los motivos de su detención en la frontera en 2024, no tiene certezas tampoco, pero intuye que “pudo haber sido acusado de espionaje, pero no sabemos absolutamente nada en concreto”, concluyó José, jubilado docente, que junto al resto de la familia aguarda poder comunicarse con Jacob.

Contexto de la detención

De acuerdo a la información publicada por Infobae y por la ONG Foro Penal, indica que Jacob había sido arrestado luego de intentar cruzar la frontera, a través del denominado “puente de lata”, como se conoce al Puente Internacional José Antonio Páez, que atraviesa el río Arauca. Junto a él viajaba un Douglas Javier Ochoa Rodríguez, un agricultor venezolano de 44 años, oriundo de Quíbor, en el estado de Lara.

Harari habría contratado a Ochoa Rodríguez para trabajar como peón en una parcela que compró en Colombia y durante el viaje se dirigieron hacia la ciudad de Arauca para adquirir insumos agrícolas. Al intentar atravesar el puente, fueron retenidos por la Dirección General de Contrainteligencia Militar y trasladados hacia Caracas. El reporte oficial señala que el 13 de octubre de 2024, ambas personas fueron trasladados al centro penitenciario El Rodeo I, ubicado en el estado de Miranda.

De acuerdo a los reportes del gobierno israelí, Harari (de 72 años de edad), se encuentra actualmente en Tel Aviv tras hacer escala en Roma.

Sobre las excarcelaciones

La liberación de un número importante de opositores al gobierno bolivariano, se genera tras la decisión de la actual titular del Poder Ejecutivo, Delcy Rodríguez, después del bombardeo a Caracas efectuado por la operación militar estadounidense y el secuestro del presidente Nicolás Maduro para ser enjuiciado en Nueva York.

Por su parte, el gabinete de Netanyahu detalló en su mensaje que el primer ministro “expresó su agradecimiento” al Ministerio de Asuntos Exteriores y al Mossad por su trabajo, y “agradecer a los gobiernos de Estados Unidos, Alemania, Austria e Italia por la ayuda que brindaron a Israel en el proceso de regreso de Jacob a su país”.

Durante todo su período de detención, el Departamento para Israelíes en Situación de Emergencia en el Extranjero acompañó y gestionó su caso, y mantuvo contacto continuo con su familia, según el ministerio israelí.

Por su parte, el Ministerio venezolano para el Servicio Penitenciario informó que se autorizaron en total unas 116 nuevas excarcelaciones, donde se señaló que estas medidas “han beneficiado a personas privadas de libertad por hechos asociados a alterar el orden constitucional y atentar contra la estabilidad de la nación”.

Fuentes: EFE, Infobae, Foro Penal.