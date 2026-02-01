La organización no gubernamental Foro Penal confirmó la liberación de 310 presos políticos en Venezuela desde el pasado 8 de enero, en medio de un proceso que sigue pendiente de la resolución de una amnistía general por parte de las autoridades nacionales.

Según el informe presentado de forma oral por Alfredo Romero, presidente de la ONG, entre el 8 de enero y el domingo pasado se verificaron 159 excarcelaciones y, en la última semana, otras 151.

Romero señaló que, aunque el ritmo inicial fue lento, en los últimos días se observó un incremento en el número de liberaciones. Añadió que muchos familiares permanecen a las puertas de centros de reclusión esperando la libertad plena de sus seres queridos, sin medidas restrictivas.

La ONG reportó que la cifra de personas liberadas aún queda por debajo del total considerado como presos políticos, que supera las setecientas personas según sus registros.

Foro Penal también se refirió a la propuesta de una ley de amnistía general presentada por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, la cual será debatida con carácter “urgente” por la Asamblea General venezolana.

En su mensaje, difundido en su cuenta de la red social X, Romero destacó que la amnistía debe ser una herramienta para la pacificación y la reunificación del país y subrayó la importancia de que incluya la participación de la sociedad civil y de las víctimas.

Hasta ahora, la liberación de presos políticos se está produciendo de forma gradual, con distintos grupos de excarcelaciones según los datos verificados por la ONG, mientras el proceso legal para una amnistía general sigue su curso en el Parlamento venezolano.