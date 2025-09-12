Video: así escapó el asesino de Charlie Kirk

El Buró Federal de Investigaciones (FBI), en colaboración con las autoridades de Utah, ha dado un paso crucial en la investigación del asesinato de Charlie Kirk, el activista conservador y fundador de Turning Point USA. En una rueda de prensa conjunta, se presentó un video de vigilancia que muestra al principal sospechoso huyendo de la escena del crimen, ofreciendo las imágenes más claras hasta el momento de su posible identidad.

El video, captado por una cámara en el estacionamiento de la Universidad de Utah, muestra a un individuo vestido completamente de negro que salta desde el techo de un edificio del campus y se adentra en la oscuridad, dirigiéndose hacia una autopista cercana. El director del FBI, Kash Patel, junto con el comisionado de seguridad pública de Utah, Beau Mason, y el gobernador Spencer Cox, lideraron la conferencia, donde aseguraron que no se detendrán hasta encontrar al responsable del asesinato, ocurrido el pasado miércoles 10 de septiembre.

Detalles de la investigación y la búsqueda del sospechoso

El equipo de investigación ha realizado más de 200 entrevistas y cuenta con una veintena de agentes trabajando exclusivamente en el caso. El FBI reveló que el sospechoso dejó una huella de la palma de su mano, lo que les permitirá recolectar ADN. Robert Bohls, el principal agente del FBI en Salt Lake City, declaró a Reuters que la evidencia "sugiere que el ataque fue un evento específicamente dirigido". El gobernador Cox, por su parte, anticipó que, una vez capturado, solicitarán la pena de muerte para el autor del crimen.

Horas antes de la conferencia, el FBI había anunciado una recompensa de 100,000 dólares por información que ayude a identificar al sospechoso, difundiendo imágenes adicionales en las que se ve a un hombre con una gorra, gafas oscuras y una camiseta de manga larga, una indumentaria que, según la agencia, tenía la intención de ocultar su identidad. La policía ha intensificado la búsqueda, con patrullas, helicópteros y requisas en el área, mientras el sospechoso permanece prófugo.

El trágico ataque a Charlie Kirk y el testimonio de los presentes

El asesinato ocurrió durante un debate sobre violencia armada en la Universidad de Utah, en un evento público en el que participaban más de 3,000 personas. Según testigos y videos del momento, Charlie Kirk se encontraba respondiendo preguntas cuando fue alcanzado por un disparo en el cuello, proveniente del techo de un edificio distante. La testigo Madison Lattin relató a la AP el horror de la escena: "Vi la sangre caer; sentí miedo por él y por todos". El disparo desató una estampida entre los asistentes, que intentaron huir y, en el proceso, algunos sufrieron heridas menores. La universidad ha cerrado sus instalaciones hasta el próximo lunes.