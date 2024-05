Video: niños hicieron una broma en la casa de Sean Strickland y el excampeón de UFC salió con un arma

Unos niños eligieron la casa equivocada para hacer una broma, y el excampeón de UFC, Sean Strickland, no dudó en mostrarles que su acción no fue para nada bienvenida. Fue él mismo quien decidió compartir imágenes de la cámara seguridad de su casa en las que aparece blandiendo una pistola después de que algunos niños tocaran la puerta y huyeran.

En un intento de realizar la travesura conocida como "ding-dong ditch", en la que se toca el timbre y se corre antes de que la persona pueda responder, no esperaban que el excampeón de UFC saliera con un arma. "Es la 1 de la madrugada y recibo una alerta de timbre", escribió Strickland en Instagram. "El auto se detiene y algunos tipos saltan y se dirigen al costado de mi casa, mientras cubrían mi trasero blanco escucho un golpe".

El video captura el momento en que el auto se detiene frente a la casa de Strickland y una persona, cubriéndose la cara, se acerca a la puerta y toca fuertemente antes de huir rápidamente. Ante esto, Strickland no tardó en salir con una pistola en mano, lo que seguramente sorprendió a los bromistas. Aunque nadie resultó herido, Sean compartió las imágenes como una advertencia para cualquier persona que se acerque a su casa con malas intenciones.

Sean Strickland y una broma que pudo salir mal

"No vi la alerta del timbre hasta después", dijo Strickland. "¡Para que todos ustedes lo sepan! Recibo cosas locas que me envían a mi casa", expuso también. Sin dudas, estas imágenes no pasaron desapercibidas en las redes sociales y rápidamente se convirtieron en viral entre los fanáticos de las Artes Marciales Mixtas en el mundo.

Esta no es la primera vez que Strickland se enfrenta a situaciones inusuales en las afueras de su hogar. En el pasado, retuvo a un hombre con una pistola después de que supuestamente huía de la policía durante un incidente de violencia doméstica. De esa forma, Sean volvió a acaparar la tapa de todos los diarios con un arma de fuego en sus manos.