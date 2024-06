Virginia quedó eliminada de Gran Hermano en un letal mano a mano con Juliana

En la última gala de eliminación de Gran Hermano, los participantes en placa se enfrentaron nuevamente a la decisión del público para permanecer en la competencia. Esta vez fue Virginia quien recibió la mayor cantidad de votos en contra y tuvo que abandonar la casa más famosa del país.

Con la noticia de su eliminación, Virginia tuvo que preparar su equipaje y dirigirse al estudio para encontrarse con Santiago Del Moro, conductor del programa. Los nominados en esta ocasión fueron Juliana, Virginia, Nicolás, Bautista y Emmanuel.

Hasta el momento, varios participantes quedaron eliminados la casa de Gran Hermano, incluyendo a Hernán Ontivero, Axel Klekaylo, Williams “El Paisa” López, Isabel De Negri, Florencia Cabrera, Alan Simone, Lisandro Navarro, Agostina Spinelli, Lucía Maidana, Sabrina Cortez, Denisse González, Rosina Beltrán, Catalina Gorostidi, Damián César Moya, Coti Romero, Federico Farías (Manzana), Mauro Dalessio, Zoe Bogach, Florencia Regidor y Virginia Demo.

Las palabras de Virginia en el confesionario antes de abandonar Gran Hermano

Minutos antes de la definición final, se les concedió a los nominados su minuto en el confesionario: “Bueno gente, primero agradecerles que haya llegado hasta acá. Es un montón. Es una placa muy difícil porque todos los que están van en contra mío, sobre todo dos personas muy fuertes”.

Y agregó: “Lo que yo pedí estos días era que si encontraban una alternativa vayan por ahí. No sé por quién están yendo, pero bueno son los últimos minutos. Sigan votando si quieren que me quede. Ojalá alcance porque obviamente quiero seguir y llegar a la final mínimo. Lo que les pido es apoyo y si alcanza buenísimo y si no súper agradecida.”

“Francamente, me da lo mismo. Es lo que les dije, todos son jugadores, cualquiera que se vaya me sirve”, sentenció.

Cómo fueron los porcentajes de la gala de eliminación de Gran Hermano