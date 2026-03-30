Un vuelo recreativo realizado el sábado en el Aeroclub Pocito debió interrumpirse de manera abrupta tras la descompensación de un pasajero en pleno trayecto. La aeronave, pilotada por Javier Balverdi, transportaba a su padre, Oscar Balverdi, médico y exfuncionario durante la gestión de José Luis Gioja. El episodio ocurrió cuando sobrevolaban la zona del dique Punta Negra, lo que obligó a un aterrizaje de urgencia para garantizar la atención sanitaria del pasajero.

El presidente del Aeroclub Pocito, Pablo, quien se encontraba en el predio al momento del hecho, brindó precisiones en radio Amanecer sobre lo ocurrido. “Porque no solo soy el presidente, sino que me encontraba en el aeródromo, puedo aportar detalles precisos de lo sucedido. En realidad, Óscar Balverdi no es piloto, como se indicó inicialmente, sino que el piloto es Javier. Ambos son médicos. Se trataba de un vuelo recreativo en el que Javier invitó a su padre a sobrevolar la zona del dique Punta Negra”, explicó.

La situación se desencadenó mientras la aeronave atravesaba el área del dique. “Exactamente cuando se encontraban en el aire sobre la zona de Punta Negra, el pasajero sufrió una baja de presión importante. Ante ello, el piloto decidió dirigirse de inmediato al aeroclub para aterrizar. Javier era el único piloto en la cabina, mientras su padre viajaba como acompañante. Él mismo dio aviso por radio informando que trasladaba a un pasajero con presión baja”, relató.

En ese contexto, se destacó la complejidad de la maniobra. “En ese momento debía mantener el control total de la aeronave y, al mismo tiempo, asistir a su padre, quien se encontraba consciente”, agregó.

Activación del protocolo de emergencia

Tras recibir la comunicación, el personal en tierra activó el protocolo correspondiente para este tipo de situaciones. “Se informó por radio la situación y se procedió a liberar el aeródromo, lo que implicó retirar otras aeronaves que se encontraban en vuelo hacia áreas seguras. De manera simultánea, se dio aviso al servicio de ambulancia”, indicó el presidente de la institución.

Asistencia tras el aterrizaje

El aterrizaje se concretó sin inconvenientes técnicos y permitió asistir rápidamente al pasajero. “La maniobra se realizó sin novedades. Se colaboró para descender al acompañante, quien se encontraba ubicado junto a la única puerta de la aeronave, y fue trasladado a la sala de pilotos, donde permaneció asistido hasta la llegada de la ambulancia”, detalló.

Finalmente, el pasajero quedó bajo atención médica especializada. “Fue acompañado en todo momento hasta el arribo del servicio sanitario, que se hizo cargo de su atención al llegar al lugar”, concluyó.