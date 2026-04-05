Un camión que transportaba botellas de aceite de oliva volcó en Luján de Cuyo y, en pocos minutos, decenas de personas saquearon la mercadería que había quedado desparramada sobre la calzada. El episodio quedó registrado en videos que se viralizaron rápidamente en redes sociales.

El hecho ocurrió el viernes por la tarde, alrededor de las 16:30, en el Acceso Sur de la Ruta 40, cuando una camioneta realizó una maniobra imprudente que obligó al transporte de carga a desviarse hacia la banquina. El conductor perdió el control y el camión terminó volcando tras impactar contra otro vehículo estacionado.

Como consecuencia, toda la carga quedó esparcida sobre el asfalto y, en cuestión de minutos, vecinos y automovilistas comenzaron a llevarse las botellas. Algunos incluso utilizaron vehículos para retirar grandes cantidades de productos.

Uno de los aspectos que más repercusión generó fue la participación de la influencer Julaa Greco, quien se grabó mientras tomaba mercadería junto a un amigo. En el video, que acumuló miles de reproducciones, se la escucha incitando a llevarse los productos mientras agradece irónicamente por el “aceite gratis”.

Horas después del accidente, comenzaron a detectarse publicaciones en redes sociales donde se ofrecían a la venta botellas del mismo aceite en zonas cercanas, lo que evidenció la magnitud del saqueo. La carga provenía de Chile y tenía como destino final Brasil.

El episodio generó fuerte indignación y reabrió el debate sobre este tipo de conductas ante siniestros viales, donde la asistencia a los involucrados queda relegada frente al robo de mercadería.