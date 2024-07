Este jueves, San Juan se vio revolucionado con la visita oficial del presidente Javier Milei. Si bien la actividad no tuvo una convocatoria masiva, ocasionó un extraño fervor popular entre un cuantioso número de jóvenes que se acercaron a Casa de Sarmiento para ver al “Javo”. En una semana donde la juventud fue protagonista por la inclusión del proyecto de reforma electoral en la agenda, DIARIO HUARPE realizó un relevamiento entre los pibes que estuvieron presentes para conocer sus opiniones sobre un posible voto a los 13 años, y las posturas sorprenden; la mitad no está de acuerdo.

El Gobierno nacional vuelve a la carga parlamentariamente con uno de los ítems que debió dejar afuera de la Ley Bases en el camino de las negociaciones con la oposición dialoguista: el capítulo de la reforma electoral. Dentro de los diferentes cambios y propuestas que incluye, se destaca la posibilidad de bajar la edad para votar a 13 años. Si bien, la eventual modificación está en estudio, desde las filas libertarias quieren instalar la idea de que la edad de votación debería estar, por lógica, a la misma que la de imputabilidad (otro polémico proyecto que impulsa La Libertad Avanza).

En este sentido, este medio entrevistó a decenas de jóvenes libertarios de entre 10 y 17 años que llegaron a Casa de Sarmiento para dar su apoyo al mandatario. Las respuestas sorprenden; no solo por el valor intelectual de las mismas a tan corta edad, sino porque también una mitad de ellas están en contraposición del proyecto que propone su líder político (vale destacar que todos los entrevistados se encontraban en este lugar por motu proprio. Es decir, defienden abiertamente la ideología liberal-libertaria).

“Me parece que está bueno, se les da una oportunidad a los chicos para que elijan lo que quieren. Los jóvenes tenemos una mirada distinta, y 13 años me parece una edad adecuada”. Sofía Benemerito, 16 años.

“Está bueno porque aumenta la cantidad de electores. No es algo obligatorio, si el chico tiene bien claro por quién quiere votar y el porqué de su voto, me parece bien. Y si no entiende mucho de política, puede elegir no hacerlo”. León, 15 años.