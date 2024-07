En la antesala de la primera visita de Javier Milei a San Juan como presidente; la secretaría general de la Presidencia, Karina Milei; y el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem; se reunieron este miércoles y se sacaron fotos con militantes locales. Si bien “la Jefa”, es decir, Karina, solo se limitó a decir un simple “gracias a todo San Juan”, el legislador por La Rioja dejó en claro cuál es la preferencia del mileísmo en la provincia: el diputado nacional José Peluc. Esto, frente a los armados liberales que encabezan actualmente Sergio Vallejos, Carlos Montiveros y Gonzalo Medina.

Karina y los saludos a los militantes. Foto: DIARIO HUARPE.

Tal cual se repite en cada provincia que visita, la hermana del presidente Milei solo se limitó a sacarse fotos y optó por no responder a las preguntas de la prensa. Pero Menem sí dio definiciones locales.

El legislador nacional manifestó que el armado provincial es pura y exclusivamente responsabilidad del dirigente que conforma las estrategias locales, que en este caso es Peluc. Sin embargo, la inclusión de los mismos parece improbable.

Menem y los militantes. Foto: DIARIO HUARPE.

Cabe recordar que La Libertad Avanza está en plena conformación como partido nacional y, frente a las elecciones legislativas del 2025, las manos derechas de Milei viajan hacia las provincias para comenzar a trabajar en ello. Fue así que este miércoles por la mañana, llegaron a la Justicia Electoral para presentar los trámites correspondientes y, así, confirmarse legalmente. A Karina y a Menem los acompañaban Peluc y sus dirigentes.

Horas antes de la visita de Milei, Vallejos y compañía presentaron el “Frente Liberal San Juan”, en el que se proponen como una alternativa a Peluc con ideas “verdaderamente liberales”. Esto, porque aducen que el diputado nacional y el resto de los miembros de Acción por una Democracia Nueva“” no defienden las ideas de Milei y solo trabajan por motivos meramente personales y políticos.

Pese a que se proponen como defensores del presidente y quieren representar sus ideas en el Congreso de la Nación, está claro que desde el Gobierno nacional solo reconocen a Peluc. Si Vallejos, Montiveros y Medina llegan a un puesto en el 2025, tendrán que serle fiel al movimiento liberal, porque tener gratitud por parte de Milei parece, al menos, difícil.

Ante la conformación de frentes libertarios paralelos a LLA en San Juan, Peluc aseguró que todos los militantes y partidos con ideas liberales tienen la puerta abierta al partido que formará Milei a nivel nacional. Sin embargo, fue determinante con el Frente Liberal de Vallejos, Montiveros y Medina.

“Tienen la puerta abierta sin mentiras. Se comunicaron conmigo los representantes de los Defensores del León y me dijo que no estaban de acuerdo con la usurpación del nombre por parte de Medina. Eso no es lo que queremos. Siempre dijimos por la verdad. Si sos sincero, vas a tener lugar, tengas mucha o poca gente”, manifestó al respecto.