Leonardo Cobarrubia se quedó este miércoles 28 de enero con la quinta etapa de la Vuelta a San Juan 2026, en una jornada disputada en el departamento Rivadavia que combinó sectores de alta velocidad y tramos exigentes, y que tuvo un cierre accidentado en el sprint final sobre avenida Libertador General San Martín, a metros del Complejo Científico Forense.

El representante de la SEP San Juan cruzó primero la línea de meta tras una definición cerrada, escoltado por Kevin Castro, del equipo Diberbool, mientras que el tercer puesto fue para Santiago Videla, de Fuerza Activa. El sanjuanino completó el recorrido, de aproximadamente 136 kilómetros, en un tiempo cercano a las tres horas.

El podio de la quinta etapa: Leonardo Cobarrubia primero, Kevin Castro segundo y Santiago Videla tercero.

Tras la victoria, Cobarrubia analizó el desarrollo de la etapa y reconoció el desgaste acumulado. “Ayer me sentí físicamente muy bien y salí a hacer una crono prolija, tratando de no clavarse. Hoy las sensaciones no eran del todo buenas, creo que todo se siente con el paso de las etapas”, explicó.

En relación con los últimos metros, el ciclista detalló las dificultades del embalaje final. “En la rotonda quedé muy atrás porque venía gente muy peligrosa, con muchos roces”, señaló, y destacó el apoyo de sus compañeros: “Agarré la rueda de Hugo Velázquez y le pedí que me lleve para adelante; no dudó un momento”.

El sprint estuvo marcado por una caída colectiva que se produjo a poco más de un kilómetro de la meta, cuando el pelotón ya había iniciado la definición. Un movimiento del brasileño Brun Martins, del equipo Localiza, generó un roce con Tomás Contte y provocó la pérdida de equilibrio de varios corredores que venían lanzados a máxima velocidad. La situación derivó en una caída masiva, con ciclistas golpeados contra el pavimento y el cordón del boulevard.

Uno de los más perjudicados fue Nicolás Tivani, quien sufrió raspones, daños en su bicicleta, con la vaina trasera quebrada, y quedó fuera de la pelea por la etapa. El pocitano logró completar el recorrido con un rodado prestado por su hermano y recibió atención médica tras cruzar la meta. “Estoy amargado, triste. Venía con muy buenas sensaciones, pero pasó esto”, expresó, y agregó: “Iba detrás de Tomi y uno de los brasileños se quiso meter en un lugar complicado”.

Otro de los corredores involucrados debió ser trasladado en ambulancia por el servicio de emergencias, mientras que el resto recibió asistencia en el lugar.

Tras la caída, Cobarrubia se refirió a la maniobra decisiva que le permitió ganar la etapa. “Fue todo muy rápido. Faltaban 400 o 500 metros, todos querían estar bien ubicados. Me encontré con el único hueco que había entre la valla y otro corredor, venía con mucha potencia y lo aproveché”, relató.

La jornada estuvo condicionada además por las lluvias registradas en las últimas horas. Por razones de seguridad, la organización modificó el trazado original, que debía unir Rivadavia con el Mirador de Punta Negra, debido a crecientes en zonas de Zonda y Ullum. El circuito fue adaptado, neutralizando sectores críticos y estableciendo un recorrido alternativo para completar el kilometraje previsto.

Con este triunfo, Cobarrubia sumó una nueva victoria para la SEP San Juan en una Vuelta a San Juan 2026 que continúa con etapas exigentes y definiciones ajustadas.

Podio - Etapa 5

Leonardo Cobarrubia - SEP San Juan Kevin Castro - Diberbool Santiago Videla - Fuerza Activa

General individual

Tomás Contte - Municipalidad de Pocito

General Sub 23

Martín Mancilla Labrin (Chile) - Stamina Racing (Chile)

Mejor sanjuanino

Leonardo Cobarrubia - SEP San Juan

General Meta de Montaña

Tomás Moyano - Municipalidad de Santa Lucía / Gremios

General Meta Sprint