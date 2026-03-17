Los dolores de cuello, espalda o cintura son cada vez más frecuentes en la vida cotidiana. Las largas horas frente a la computadora, el uso constante del celular y los hábitos posturales incorrectos hacen que muchas personas convivan con molestias que, con el tiempo, pueden volverse crónicas.

Sobre este tema habló la licenciada Brisa Montaña, kinesióloga, durante su visita al programa Salud & Bienestar, que se emite por la señal de Huarpe TV en el 19.2 de la TDA, Kick y YouTube. En la entrevista explicó cómo la Reeducación Postural Global (RPG) puede ayudar a corregir desequilibrios del cuerpo y mejorar la calidad de vida.

“La postura sirve para mantenernos de pie, para mantenernos en movimiento y para mantenernos sentados. Entonces, una mala postura mantenida durante mucho tiempo es lo que va a generar dolores, desequilibrios musculares, contracturas y rigideces articulares”, explicó la especialista.

Según detalló, muchos de estos problemas están vinculados al uso prolongado de dispositivos electrónicos.

“Sobre todo en esta época donde el uso del celular y de la computadora es muy frecuente, entonces hay muchos problemas de cervical, de hombro y de espalda”, señaló.

Los hábitos cotidianos que afectan la postura

Además del celular y la computadora, existen otros hábitos diarios que también influyen en la postura corporal. Montaña explicó que acciones simples, como cargar mochilas o bolsos en un solo hombro, pueden generar desequilibrios.

“Muchas veces los chicos en la escuela cuando se cuelgan la mochila a un hombro o en el deporte cuando llevan el bolso colgado a un hombro, eso también influye”, comentó.

También ocurre con personas que permanecen mucho tiempo de pie y descargan el peso del cuerpo siempre sobre una misma pierna.

“Hay gente que está mucho tiempo parada y descarga todo el peso sobre una cadera, y eso también repercute en esa articulación”, explicó.

Con el tiempo, estas malas posturas pueden provocar contracturas, limitaciones en el movimiento y dolores persistentes.

Qué es la RPG y cómo ayuda a corregir el cuerpo

La Reeducación Postural Global, conocida como RPG, es una técnica dentro de la kinesiología que busca tratar el cuerpo de forma integral.

“RPG es Reeducación Postural Global, un método de la terapia manual dentro del área de la kinesiología”, explicó Montaña.

El tratamiento apunta a mejorar los desequilibrios posturales mediante posturas terapéuticas, ejercicios de respiración y trabajo muscular guiado por el profesional.

“El paciente actúa de manera activa en esta terapia. Nosotros guiamos al paciente con una serie de posturas, elongaciones o estiramientos para poder mejorar esa postura”, indicó.

A diferencia de otros tratamientos que se enfocan solo en el dolor, este método busca abordar el origen del problema.

“No solamente trata el síntoma, sino también la causa, porque se trata al cuerpo como una globalidad”, explicó la kinesióloga.

La postura sí se puede corregir

Uno de los mitos más frecuentes es que la postura no puede corregirse. Sin embargo, la especialista aseguró que sí es posible, aunque requiere tiempo y constancia.

“Muchas personas piensan que la postura se va a corregir de un día al otro, y eso no es así”, explicó.

Antes de comenzar el tratamiento se realiza una evaluación completa del paciente y, a partir de ese análisis, se diseña un plan personalizado según las necesidades de cada persona.

Hábitos simples para mejorar la postura

Además del tratamiento, existen acciones cotidianas que ayudan a mejorar la postura. Una de ellas es cuidar la posición al sentarse.

“Al sentarse, llevar la espalda bien hacia atrás de la silla, hacia el respaldo”, recomendó.

También aconsejó ajustar la altura de la pantalla de la computadora a la altura de los ojos y evitar inclinar demasiado la cabeza al usar el celular.

Otro hábito importante es incorporar pausas activas durante la jornada laboral.

“Las pausas activas duran entre 10 y 15 minutos y se realizan cada una o dos horas con movimientos o estiramientos”, explicó.