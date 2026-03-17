El Parque Provincial Ischigualasto se encamina a vivir una de sus mejores etapas del año. Con la mirada puesta en el próximo fin de semana largo del 21 al 24 de marzo y la gran apuesta de Semana Santa, las autoridades del gigante de Valle Fértil confirmaron a DIARIO HUARPE que las expectativas son sumamente altas y los números de reservas ya superan a los del 2025. Esperan recibir hasta 400 personas por jornada de Luna llena.

Juan Pablo Teja Godoy, director del Parque, brindó detalles sobre cómo se prepara el destino sanjuanino por excelencia. "Estamos con todos los circuitos habilitados y el parque en condiciones. Venimos con una expectativa muy alta", señaló el funcionario, destacando que el crecimiento en las consultas es notable en comparación con la temporada anterior.

El imán de la Luna Llena

Uno de los principales atractivos para Semana Santa será, sin dudas, el circuito nocturno. Teja Godoy confirmó que para los días 1 y 2 de abril ya cuentan con reservas importantes que superan las 150 personas por noche, mientras que para el 30 y 31 de marzo los números rondan el 60%.

"Calculamos que podemos llegar a recibir hasta 400 personas por noche en el circuito de Luna Llena. Venimos bastante mejor respecto al año pasado a esta misma altura; al menos en la previa, se nota una mejora clara en las reservas", explicó el director a este diario.

Balance de un verano "intermitente"

El camino hacia este buen presente no fue sencillo. Ischigualasto, como gran parte de los destinos de la provincia, debió lidiar con las inclemencias climáticas y la situación económica nacional. "Hemos tenido un verano complicado, con muchas dudas en diciembre, enero y febrero. Trabajamos con mucha intermitencia por el clima, pero los días que pudimos abrir, trabajamos bastante bien", analizó Teja Godoy.

Ahora, con el otoño a la vuelta de la esquina y temperaturas más amigables para recorrer las geoformas, el Valle de la Luna apuesta a la descentralización de servicios y a una atención eficiente para recibir a turistas de todo el país y el extranjero. "El número de reservas va a seguir creciendo. Tenemos circuitos totalmente habilitados para que el turista disfrute la experiencia completa", concluyó el titular del Parque.