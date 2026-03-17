La preocupación reina en los estamentos de la administración pública nacional. No solo en medios públicos, en el Servicio Meteorológico Nacional, ahora la motosierra también llegará nuevamente en la Secretaría de Trabajo de la Nación.

El gobierno de Javier Milei concretaría en las próximas horas el desguace total de la Secretaría de Trabajo de la Nación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, con el cierre masivo de agencias territoriales y el despido de 1.600 empleados.

Así lo confirmaron fuentes cercanas a la cartera laboral que conduce Julio Cordero. El avance contra las delegaciones del interior forma parte del plan ideado por la gestión libertaria para achicar la estructura de la Secretaría.

Cordero, titular de la Secretaría de Trabajo.

Las agencias territoriales están distribuidas en todas las provincias del país –incluyendo a San Juan- para garantizar una cobertura federal en materia de trabajo y empleo. Las principales tareas de las delegaciones están destinadas a habilitar bocas de trámites, con asistencia y orientación a trabajadores, empleadores, cooperativas, sindicatos y otros actores del ámbito laboral.

En esta nueva etapa de desguace, serían 1.600 los trabajadores despedidos, en un contexto de fuerte incertidumbre sobre el futuro laboral en todos los ministerios y organismos del gobierno nacional.

Días atrás, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se había declarado en “alerta máxima” en la Secretaría de Trabajo, frente a los rumores de despidos que finalmente se concretarían en las próximas horas.

Aguiar encabeza las medidas de fuerza y plan de lucha en ATE.

El gremio que lidera Aguiar había denunciado que el secretario de Trabajo, Julio Cordero, buscaba llevar adelante un vaciamiento estructural de la cartera y advirtió por inminentes despidos masivos.