El Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas llegó a San Juan para brindar un taller destinado a periodistas locales este martes 17 de marzo. Su directora, Verónica Toller, encabezó la capacitación con el objetivo de fortalecer el abordaje del delito y visibilizar sus nuevas modalidades, en torno a una problemática que, según remarcó, “existe y se transforma constantemente”.

En ese sentido, Toller, con más de dos décadas de experiencia, advirtió que la trata ya no se limita a estructuras tradicionales, sino que se expande en entornos digitales y mediante herramientas como la inteligencia artificial. “La trata siempre muta y busca nuevas formas”, señaló a DIARIO HUARPE, al poner el foco en el uso de tecnologías emergentes.

“Algunos dicen que la ‘trata dura’ bajó y ahora es una ‘trata blanda’, pero no: conviven la trata blanda, media y la vieja trata sexual, que hoy se reconvierte en entornos digitales y, como hoy que es muy común en las aplicaciones de citas”, indicó Verónica Toller.

Verónica Taller encabezó la capacitación para mejorar el abordaje informativo del delito y su visibilización. (Foto: DIARIO HUARPE)

Asimismo, la funcionaria advirtió sobre el uso de inteligencia artificial para generar material de abuso sexual infantil ya es condenable en el país. “Argentina es pionera en condenar la producción de deepfakes (imágenes, videos o audios generados o editados mediante IA) vinculados a la explotación de menores”, afirmó.

Según explicó Toller, estas herramientas no solo se utilizan para producir contenido, sino también como mecanismo de sometimiento. “Se usan para ‘instruir’ a las víctimas sobre lo que les va a pasar después”, detalló.

Verónica Taller es periodista y actualmente es la directora del Comité de la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas. (Foto: DIARIO HUARPE)

Además, mencionó el crecimiento de la captación a través de plataformas digitales, videojuegos y redes sociales, donde las víctimas (principalmente menores) son contactadas y manipuladas. “Cuando vemos estas noticias, decimos: eso es esclavitud, eso es explotación. La trata está, pero hay que aprender a verla”, sostuvo.

En ese marco, la representante del Comité destacó la responsabilidad del periodismo: “Uno tiene el poder de comunicar y la obligación de investigar”. Y agregó: “Concientizar y sensibilizar es rescatar víctimas de trata antes de que puedan explotarlas”.

La capacitación se realizó en la sede de la Dirección de Migraciones en la provincia. (Foto: DIARIO HUARPE)

Por último, insistió en la importancia de una comunicación responsable como herramienta clave para detectar, prevenir y visibilizar un delito que, según coincidieron, continúa vigente bajo distintas formas.

Una semana intensa contra la trata en San Juan

La visita se enmarca en una serie de actividades organizadas en San Juan para visibilizar la problemática. Durante la semana se desarrollarán capacitaciones, encuentros institucionales y acciones de concientización dirigidas a distintos sectores.

Las jornadas incluyen espacios de formación para fuerzas de seguridad, organismos públicos y organizaciones sociales, además de instancias específicas para periodistas, con el objetivo de mejorar el tratamiento informativo del delito.

Una de las actividades previstas para combatir la trata y explotación de personas será un operativo en territorio (ruta), que contará con la participación de la Policía, Gendarmería y la Dirección Nacional de Migraciones durante la noche de este martes.