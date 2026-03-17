Marius Borg Hoiby, hijo de la princesa heredera Mette-Marit de Noruega, se quebró este viernes cuando tomó la palabra en el arranque del juicio abierto en su contra por 40 delitos sexuales, incluidos cuatro violaciones.

Al concluir la jornada de presentación de pruebas del juicio, antes de que comience el próximo lunes el proceso judicial en el Distrito de Oslo, el abogado de Hoiby, Petar Sekulic, dijo que su cliente quería decir algo para terminar.

“La presión mediática a la que he estado sometido me ha borrado como persona. Ya no soy Marius, soy un monstruo. Soy el blanco del odio de toda Noruega”, lamentó el joven, de 29 años, con voz temblorosa, recogen medios locales.

Asimismo, dijo que ha perdido aproximadamente el 98 % de su círculo social y que sus amigos no quieren dejarse ver con él en público. "Mis mejores amigos no me invitan a sus cumpleaños, porque temen que otros amigos piensen que son tontos por ser amigos míos", aseguró.

“Salir en el periódico todos los días del año te afecta como persona. Porque ya no sabes quién eres. No me reconozco en lo que escriben sobre mí. […] 'El monstruo de Marius', como todos quieren que sea. No lo entiendo. No entiendo cómo se han planteado toda esta campaña mediática”, insistió.

El macroproceso de Hoiby representa un serio desafío para la monarquía noruega, debido al vínculo familiar del acusado con la princesa heredera Mette‑Marit, si bien él no posee títulos nobiliarios ni derechos sucesorios.

El caso estalla, además, en un momento especialmente delicado para la Casa Real, tras la difusión de centenares de correos electrónicos que documentan la estrecha relación mantenida durante años entre Mette‑Marit y el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

