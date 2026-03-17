El Gobierno provincial confirmó que los estudiantes universitarios contarán con pasajes gratuitos en el transporte público también los días sábados, en el marco del sistema de boleto escolar vigente. La medida apunta a contemplar las particularidades de la educación superior, donde muchos cursados y actividades académicas se desarrollan durante ese día.

Al respecto, la ministra de Gobierno, Laura Palma, explicó a DIARIO HUARPE que la decisión responde a una necesidad concreta del sector universitario. “La cantidad de pasajes que se acredita es suficiente para cubrir las necesidades tanto de estudiantes como de docentes, considerando las diferencias entre niveles educativos”, sostuvo. En ese sentido, remarcó que el esquema no es uniforme, sino que se adapta a las dinámicas de cada etapa formativa.

Diferencias según nivel educativo

Desde el Ejecutivo indicaron que el beneficio se distribuye de manera diferenciada entre estudiantes de nivel primario, secundario y universitario. Mientras que en los niveles obligatorios la carga de pasajes se ajusta a jornadas más acotadas, en el ámbito universitario se amplía para contemplar horarios más extensos y actividades adicionales.

“Un estudiante de primaria generalmente asiste en un solo turno, mientras que un universitario puede requerir traslados adicionales, incluso los días sábados”, señaló Palma. Bajo esta lógica, la inclusión del sábado en el esquema de gratuidad busca garantizar igualdad de condiciones para el acceso a la educación superior.

Sostenibilidad del sistema

La ministra también hizo hincapié en la importancia de preservar el funcionamiento del sistema de transporte y el uso responsable del beneficio. “Se trata de una política pública que debe ser cuidada por todos, no solo por el Estado, sino también por los usuarios”, afirmó.

En ese marco, advirtió que el correcto uso del boleto gratuito resulta clave para evitar distorsiones que puedan afectar su continuidad. “El sistema es muy bueno y está pensado para toda la comunidad. Es fundamental que se utilice de manera adecuada para no perjudicar su sostenibilidad”, agregó.

Política pública y compromiso estatal

Desde el Gobierno destacaron que el boleto escolar gratuito constituye una política de Estado que se mantendrá en el tiempo. La ampliación para universitarios los días sábados se enmarca en ese compromiso, con el objetivo de acompañar las trayectorias educativas y reducir barreras económicas.

“Existe una responsabilidad de garantizar el acceso, pero también de sostener el sistema en beneficio de todos los sanjuaninos”, concluyó Palma. La medida ya se encuentra vigente y forma parte del esquema integral de asistencia al transporte para estudiantes en la provincia.