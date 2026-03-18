Abrió la inscripción para quienes posean más de 50 años de edad, se cuente o no con experiencia previa, puedan iniciarse en las artes escénicas.

El taller para adultos mayores “Aquí y ahora”, creado por la directora y actriz Celeste Castro, comienza un nuevo ciclo de formación este 2026.

Con seis años de trayectoria, este espacio vuelve a activarse para una nueva edición. La propuesta busca generar un espacio de encuentro, creatividad y expresión donde los participantes puedan explorar el lenguaje teatral como una herramienta artística, emocional y social.

A través de juegos teatrales, entrenamiento actoral y dinámicas grupales, el taller estimula la memoria, la imaginación, la comunicación y el trabajo en equipo, aspectos especialmente valiosos en esta etapa de la vida.

Una de las particularidades del proyecto es que durante el proceso los participantes crean colectivamente su propia obra de teatro. Es decir, no trabajan textos de autores ya escritos, sino que la historia surge del propio grupo a partir de ejercicios de dramaturgia y actuación realizados durante el taller.

Así lo define la propia directora y gestora del ciclo: “Es un espacio de encuentro, creatividad y expresión donde, a través del teatro, trabajamos memoria, imaginación, comunicación, corporalidad, la voz y todo el disfrute en grupo”, dijo Celeste Castro.

¿En qué consiste?

A lo largo de todo el ciclo, los alumnos y alumnas asimilarán herramientas de actuación y realizarán la creación colectiva de una obra teatral propia. Esto implicará también contar con textos de autor y además, deberán crear su dramaturgia.

El proceso de formación artística culminará con un espectáculo final, producido y creado por los mismos alumnos, para que se presente en una sala local disponible para el público en general. El propósito de esta instancia es que los propios participantes vivan la experiencia plena de la acción teatral.

Desde su creación, el taller ha tenido una gran repercusión en la comunidad y en los medios de comunicación, destacándose por su impacto cultural y social al promover la participación activa de adultos mayores en el ámbito artístico.

En detalle

El taller iniciará sus clases el próximo 9 de abril, que serán todos los jueves de 15:30 hs. a 17:00 hs. en la sala de Espacios Compartidos ubicado por avenida 25 de Mayo antes de llegar a España (Ex Ferro Urbanístico). El ciclo durará hasta octubre. El arancel mensual es de $45.000. No se paga inscripción. Para reservar lugar se solicita una seña con la mitad de la cuota mensual. Los cupos son limitados. Inscripción e información: 2644045639.



