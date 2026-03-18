La retracción del consumo a nivel nacional ya se hace sentir con fuerza en la estructura productiva de San Juan. Así lo planteó el secretario de Industria, Comercio y Servicios, Alejandro Martín, quien advirtió que el entramado industrial local atraviesa un escenario complejo, con sectores particularmente afectados por la caída del poder adquisitivo.

“El comportamiento de la industria en San Juan no está aislado de lo que ocurre en el país. La baja del poder adquisitivo de los argentinos repercute directamente en el consumo y eso impacta en todos los rubros”, explicó el funcionario, al trazar un diagnóstico que se repite en distintos puntos del país.

En ese contexto, Martín fue contundente al señalar que el sector textil es uno de los más comprometidos en la provincia. “El más golpeado es el sector textil y también el de servicios”, aseguró, y agregó que en algunos casos ya se registraron reducciones de personal como consecuencia directa de la menor demanda.

El funcionario remarcó que, frente a este escenario, desde el Ejecutivo provincial se intenta amortiguar el impacto con políticas de acompañamiento. “Estamos acompañando el esfuerzo de todos los industriales para sostener la actividad”, indicó, en referencia a las herramientas que se implementan para evitar una mayor contracción del sector.

Más allá del panorama actual, Martín puso el foco en una problemática estructural: la falta de crecimiento del empleo industrial en la provincia. “El empleo industrial en San Juan no crece desde hace más de 10 años”, sostuvo, y expresó expectativas de que las medidas impulsadas permitan revertir esa tendencia en el mediano plazo.

Entre los factores que explican las dificultades del sector, el funcionario mencionó la pérdida de competitividad y el ingreso de productos importados, variables que complejizan aún más la situación para las industrias locales. “Por distintas circunstancias, como la falta de competitividad o el ingreso de importaciones, es un sector que se vuelve más difícil”, analizó.

Sin embargo, dentro de ese escenario adverso, también aparecen excepciones. Martín destacó que algunos segmentos específicos, como el textil de nicho orientado a indumentaria especializada, lograron crecer en los últimos años. No obstante, advirtió que incluso esos casos hoy enfrentan el freno del mercado interno. “Han tenido crecimiento, pero también sufren la falta de ventas”, precisó.

El diagnóstico oficial confirma que la industria sanjuanina transita un momento delicado, condicionado por variables macroeconómicas que exceden a la provincia, pero que repercuten de lleno en la actividad. Mientras tanto, el Gobierno apuesta a sostener el entramado productivo a la espera de una recuperación del consumo que permita revertir la tendencia.