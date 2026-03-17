En momentos donde la salud apremia y los costos médicos se vuelven inalcanzables, la comunidad digital de San Juan se organiza para dar pelea. El creador de contenidos Lucas Vega habló con DIARIO HUARPE sobre la maratón de 24 horas de streaming que llevará adelante con un objetivo urgente: costear la internación en terapia intensiva de su padre, también llamado Lucas Vega (62).

"La iniciativa nace porque los gastos de estadía en el sanatorio, los descartables, insumos médicos y remedios son una cantidad de dinero muy importante", explicó el joven, quien cariñosamente llama "el gordo" a su papá.

La situación del padre de Vega es crítica. El hombre se encuentra internado en Terapia Intensiva del Sanatorio San Juan desde el lunes pasado tras un cuadro de fiebre persistente que derivó en una infección compleja con abscesos en el hígado, el corazón y la cabeza. "Es una situación bastante compleja, te diría que mortal. Estamos día a día esperando los partes", confesó con crudeza el joven sanjuanino.

Lucas comentó que la transmisión del streaming será el próximo sábado, desde las 21, en su canal de kick.com/elchimberito. El creador de contenidos destacó que la emisión contará con juegos, reacciones a videos y música, estará disponible el alias de Mercado Pago para quienes deseen aportar su granito de arena. "No hay un monto fijo. Lo que puedan, y si no pueden donar, con que participen o compartan ya es un montón. La idea es sustentar lo que está pasando mi viejo y alargar buenas vibras", comentó Lucas.

El joven sanjuanino no estará solo en esta travesía de un día completo frente a la cámara. Ya ha recibido la confirmación de varios artistas locales y creadores de contenido que se sumarán a la transmisión para dinamizar el vivo y atraer a más donantes. También participarán familiares y amigos de su padre, incluida su hermana, quien brindará detalles médicos sobre la evolución del paciente.El origen de la dolencia.

La maratón promete ser un espacio de unión donde el entretenimiento se pone al servicio de la solidaridad, esperando que el esfuerzo de 24 horas frente a la pantalla se transforme en los recursos necesarios para que "el gordo" pueda ganar esta batalla.

Dato

Quienes deseen colaborar, pueden hacerlo a través de:

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A nombre de María de los Milagros Vega Sarmiento

Perfil de Instagram de Lucas Vega: @16lucasnicolas