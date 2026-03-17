Con el foco puesto en San Juan y en uno de los proyectos cupríferos más relevantes del mundo, McEwen Copper acelera su estrategia financiera con la mira en el mercado bursátil. La firma, responsable del desarrollo de Los Azules, avanza en un plan para cotizar en bolsa en el corto plazo, con el objetivo de captar inversiones millonarias y dar un salto en la evolución del emprendimiento.

El proyecto Los Azules es considerado uno de los mayores depósitos de cobre sin explotar a nivel global, lo que lo posiciona como una pieza clave en el escenario internacional, especialmente en un contexto donde la demanda del metal crece impulsada por la transición energética, la electromovilidad y el desarrollo tecnológico.

Detrás de la iniciativa se encuentra el empresario canadiense Rob McEwen, quien busca abrir el capital de la compañía al público para ampliar el acceso a financiamiento. El objetivo es reunir los recursos necesarios para avanzar hacia la etapa de construcción, una fase que requiere inversiones estimadas entre los 2.500 y 3.000 millones de dólares.

Hasta ahora, la empresa ha sostenido su desarrollo mediante rondas privadas de financiamiento con inversores estratégicos. Sin embargo, el salto a la bolsa aparece como un paso decisivo para escalar el proyecto y otorgarle mayor visibilidad internacional, en un mercado donde los activos vinculados al cobre ganan protagonismo.

El potencial de Los Azules también se ve fortalecido por la participación de socios de peso global. Entre ellos se destacan la automotriz Stellantis y una división tecnológica asociada a Rio Tinto, lo que refuerza la proyección del emprendimiento y su inserción en cadenas de valor vinculadas a la industria del futuro.

En paralelo, la compañía continúa avanzando con estudios técnicos y de factibilidad, claves para definir el diseño final de la mina y garantizar su viabilidad económica. De cumplirse los plazos previstos, la construcción podría iniciarse en los próximos años, con la expectativa de comenzar a producir hacia el final de la década.

El avance de este tipo de proyectos también se vincula con el escenario económico argentino, que busca consolidarse como destino de inversiones mineras a partir de incentivos y condiciones más previsibles para grandes desarrollos. En ese marco, San Juan se posiciona como uno de los principales polos de atracción para el capital internacional.

Así, la posible salida a bolsa de McEwen Copper no solo marca un hito para la empresa, sino que también podría significar un impulso clave para el desarrollo minero en la provincia, en un contexto donde el cobre aparece como uno de los recursos estratégicos del futuro.