Vuelta a San Juan: los hermanos Tivani tuvieron su gran día

El domingo, luego de finalizar la primera etapa de la Vuelta a San Juan, Nicolás Tivani dijo que había cumplido un sueño al correr para un equipo UCI Pro Tour (Team Corratec) y compartir el pelotón con su hermano Gerardo. Y este lunes 23 ambos tuvieron su gran jornada en la vuelta al desarrollarse la 2ª etapa. Porque Nico fue quinto quedando muy cerca de hacer podio y Gerardo (Agrupación Virgen de Fátima) se convirtió en el líder de las metas sprint al ganarlas tras transitar la mayor parte de la carrera en el lote que marcó la fuga.

“Por suerte nos quedamos con las metas sprint que era el objetivo”, contó Gerardo, quien terminó deshidratado y acalambrado por el desgaste. Y agregó que para mantenerla el martes “hay que buscar la fuga del día. Vamos a salir a defender la malla y a la Agrupación Virgen de Fátima.

A su vez destacó lo dificultoso que es correr contra los equipos UCI World Tour y Pro Tour. “Para los equipos sanjuaninos se nos hace difícil, ellos vienen muy armados y hay que esforzarse mucho para llegar adelante”, definió

En tanto que su hermano Nicolás, que entró en el sprint final con el ganador Fabio Jakobsen para terminar 5º y muy cerca de hacer podio e historia, sintetizó que sintió “mucho calor para una etapa muy agotadora en la que me faltó muy poquito, ya que tenía para estar en el podio, pero se me tiraron encima, si no me metía entre los tres”.

Nico destacó que “en carrera hubo una fuga grande –en la que estuvo su hermano Gerardo-, pero el pelotón se armó bien y pudimos alcanzarlos para definir todos, lástima que faltó tan poquito para darle una alegría a la gente de San Juan”.