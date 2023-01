Vuelta a San Juan: Nico Tivani quedó muy cerca de dar el zarpazo

En cada etapa demuestra sentirse más cómodo. El sanjuanino Nicolás Tivani anda al ritmo de los internacionales, selecto grupo al que ingresó hace un par de meses cuando el Corratec de Italia lo contrato, pero todavía sigue agradeciéndole a la Agrupación Virgen de Fátima donde brilló en las últimas temporadas.

El miércoles cruzó la meta en Barreal en el séptimo lugar y quedó cuarto en la General a 16’’ del líder, Fernando Gaviria. Y si bien para Nico es un muy buen puesto, estuvo muy cerca de dar el gran golpe y terminar más arriba, lo que le hubiese permitido bonificar puntos. Pero una rodada en los metros finales lo condicionó. Porque si bien no se cayó, lo obligó a bajar la intensidad con la que había encarado el sprint buscando la bandera a cuadros.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

“Venía bien ubicado, detrás de Peter Sagan, pero hubo un enredo, quedé tapado y perdí explosión”, contó sobre el lamentable episodio que lo condicionó. “Pero ya estar en la lucha es muy importante”, agregó.

El pedalero del Corratec insistió que “di el máximo y debo agradecerle al equipo, ellos me hacen muy feliz porque haberme integrado a la categoría y estar prendido es superimportante. El equipo confía en mí y eso es muy valorable”.

Tivani confesó que la Vuelta a San Juan le devolvió en parte la sonrisa cuando se sube a la bici. “Estoy disfrutando todos los días, lo había perdido a esto y hoy vuelvo a estar contento y si se gana será mucho mejor”, ansió el pocitano, quien tras su rendimeinto en la cuarta etapa se animará a ir por más y poder hacer podio en las tres etapas que le restan a la Vuelta a San Juan.

“Estamos en la lucha y eso es muy importante, por eso ahora a descansar en el día que tendremos sin competencia y a pensar en el Colorado”, tiró sobre su planes para un recorrido que conoce de memoria.

En el final tuvo un párrafo para sus sensaciones con el público sanjuanino. “Estoy disfrutando mucho la Vuelta, la gente me lo hace saber y a todos esos que confiaron en mí espero devolverles con un podio porque en estos momentos me acuerdo de la gente que me ayudó cuando era junior”, cerró el mejor sanjuanino y argentino de la 39º edición de la Vuelta a San Juan.