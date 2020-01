Vuelve la Noche de las Ideas a la Costa Atlántica: cuatro jornadas intensas de debate y celebración

Charlas, performances y proyecciones agitarán durante cuatro días los destinos balnearios de Ostende y Mar del Plata, específicamente el museo MAR, en plena temporada atlántica, con actividades gratuitas de la mano de Tamara Tenenbaum, bestseller y una de las voces del feminismo actual; el dramaturgo, actor y director teatral Alejandro Tantanián; y la antropóloga francesa Carmen Bernand, entre una ecléctica lista de invitados.



La Noche de las Ideas 2020 desembarcará el 29 y 30 de enero en el Viejo Hotel Ostende, siempre desde las 15; y el 31 de enero y el 1 de febrero en el marplatense MAR, a partir de las 16, junto a más de 40 invitados -entre otros escritores nóveles en este encuentro, Enzo Maqueira, Cecilia Fanti y Pola Oloixarac- que debatirán en torno a los significados de la existencia contemporánea, bajo la consigna que los convoca: "Ser viviente o Estar vivo".



Desde hace cuatro años, para esas fechas (29 y 30 de enero), más de 90 países promocionados por sus embajadas francesas comparten su Noche de las Ideas sumando más de 220 actividades públicas y gratuitas en todo el mundo.



Pero Argentina, "diferente siempre a todos -dice a Télam el director del Instituto Francés local, Yann Lorvo- tiene una noche más larga, 48 horas donde la acción se traslada del hotel y playas donde Bioy Casares y Silvina Ocampo pasaban su tiempo, a los interiores monumentales del Museo de Arte Contemporáneo", que custodia el gigantesco Lobo Marino realizado con los envoltorios metálicos de los populares alfajores Havanna. Obra de Marta Minujín.



Responde esto "a un público ilustrado y curioso -asegura Lorvo-. Argentina es el único país del mundo que tiene cuatro noches de las ideas, símbolo del pluralismo y diversidad de actividades", como la proyección de "Diálogos transatlánticos", de Canal Encuentro, que cruza perfiles de uno y otro lado del mar. Entre otros los de Marc Augé y Sylvia Hopenhayn, o clásicos franceses de la cantante Daniela Horovitz y el jazz del Trío Dapine.



Este encuentro "exhorta a todos los argentinos, no sólo a veraneantes y locales -advierte Lorvo- y tiene cada año una consigna. Lo interesante del llamado de este año (en francés Être vivant) es que, como ocurre con el verbo inglés to be, être no distingue entre ser y estar, pero la especificidad latina plantea matices insoslayables y muy ricos para el debate entre el ser y el estar vivo".



"De Argentina es el subtítulo -indica-, 'Más allá de lo humano'. La gran cuestión es qué va a pasar más allá de nosotros, que estamos destruyendo un planeta global, donde hay nuevas tecnologías que se superan a diario y donde lo que ocurre en un extremo, problemas con el petróleo en Medio Oriente por ejemplo, repercute inmediatamente del otro lado, como las economías de Occidente".



La reflexión, el debate , no será únicamente a través de conferencias. Habrá música, lecturas, arte, danza. "Alrededor de charlas crearemos un universo espectacular para todo público -subraya Lorvo-, en un momento tan sagrado como las vacaciones de verano, en las playas mismas, con la idea común que es la escucha y la participación. Habrá preguntas del público y no sólo ideas universales, también puntos de vista de expertos".



Michel Didym y Tantanián, declamarán algunos textos; y el físico José Gallo junto a la bailarina Margarita Colacci ofrecerán una performance combinando el lenguaje de la física y la expresión corporal, donde conceptos como gravedad, materia, energía y rozamiento dialogan con la poética de los cuerpos.



El artista Jorge Caterbetti invitará la público a caminar con zapatos impregnados de pintura verde sobre una alfombra roja. Se trata del proyecto "Green Carpet" (alfombra verde), que desarticula el mito de las "celebrities" y la "red carpet", íconos de la sociedad del espectáculo, en procura de un paradigma comprometido en la búsqueda de senderos naturales.



Habrá muestras fotográficas: "Panorama", de Rémi Parcollet, y "Exposiciones microscópicas", puente entre la ciencia y el arte, de Mónica Oppedisano: "Ahora todo el mundo sabe que algo pasa en la costa con el debate de ideas, desde el Hotel Ostende, simbólicamente lugar de los intelectuales y el pensamiento, a Mar del Plata, faro de la región que nos permite invadir sus espacios con las ideas más inesperadas", afirma Lorvo.



Por ejemplo, Gabriel Nardacchione y Marisa Fernández propondrán un espacio de improvisación en el museo MAR, vinculando los lenguajes del cuerpo y la mente, donde el público será invitado a ponerse en movimiento y a bailar con músicas de todo el mundo.



Los desequilibrios ecológicos y la relación del hombre con el mundo, el cambio tecnológico y el advenimiento de la inteligencia artificial, son algunas de las problemáticas que incluye la premisa "Ser viviente o estar vivo", que será debatida por figuras como el hitoriador Jean-Frédéric Schaub; los sociólogos Eduardo Jozami y Florent Guénard; el lingüista Hernán Toso; el biólogo Diego Golombek, titular del Instituto Nacional de Educación Técnica (INET); y el dibujante Miguel Rep.



El variado plantel suma perfiles como los del neurocientífico Adolfo García; el climatólogo Reinaldo Maenza; la artista visual Sophie Spandonis; la actriz Nathalie Fillion; el arquitecto Fernando Cacopardo; el psicoanalista Juan Eduardo Tesone; el economista Alexandre Roig; y la escritora Nathalie Peyrebonne.