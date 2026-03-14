¿Vuelven? Yuyito González contó el gesto especial que tuvo Milei con ella

A casi un año de su separación de Javier Milei, Yuyito González rompió el silencio sobre su presente sentimental y la relación con el mandatario. La conductora reveló que a principios de año le solicitó al presidente mantener un contacto cero, lo que incluía no enviarse mensajes, debido a que “estaba un poco harta de que se me haga cargo todavía, desde el 2023, de una ruptura con su ex. Yo ya tenía una mochila con la ex”.

Al referirse a Fátima Florez, señaló que la humorista “tiene una fijación total” y, aunque bromeó diciendo “bueno yo sé que despierto ese tipo cosas”, remarcó con seriedad: “Me parece todo tan grosero porque yo soy divertida pero no soy grosera”.

Sobre los conflictos pasados, recordó que en su momento pensó en invitar a la humorista a su programa “porque yo ya no sabía cómo conformarla. Te invito, no te invito, me acerco o no me acerco”.

Sin embargo, ante la persistencia de los ataques, debió intervenir legalmente: “Ya era como 'flaca para un poco. Arreglate, casate, tene hijos, lo que quieras pero sácame del medio' porque yo ya no estaba en el medio y me seguían poniendo en el medio”.

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Yuyito enfatizó su deseo de “dar vuelta la página”, asegurando: “Yo no soy de quedarme enganchada con mi pasado, ni con las relaciones. Nunca me sucedió, no es mi manera de vivir”.

No obstante, admitió un gesto reciente del mandatario: “No obstante el contacto cero debo reconocer que para mi cumpleaños, el 8 de marzo, sí me envió mensaje Javier, que yo se lo agradezco y buena onda pero se lo respondí escuetamente”. Finalmente, la conductora concluyó tajante: “Pero no estamos en contacto, yo avanzo en mi vida”.