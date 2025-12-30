A partir de enero de 2026, WhatsApp implementará una actualización en su política de compatibilidad que dejará sin servicio a numerosos dispositivos móviles con tecnología obsoleta. Según informó Meta, la medida busca garantizar la seguridad y el rendimiento óptimo de la aplicación, ya que los equipos antiguos no pueden soportar los nuevos parches de seguridad ni las exigencias técnicas actuales.

Para los usuarios de Android, el requisito mínimo será contar con la versión 5.0 o superior. Esta restricción afecta a modelos populares como los Samsung Galaxy S3, S4 Mini, S5, Note 2, Core, Trend y J2; los Motorola Moto G y Moto E de primera generación; y diversos equipos de LG, incluyendo los Optimus L3, L5, L7, F5 y sus variantes. También perderán soporte el Sony Xperia Z2 y Z3, junto a los Huawei Ascend Mate, G740 y D2.

En el ecosistema de Apple, la aplicación dejará de ser compatible con iPhones que no alcancen el sistema iOS 15.1. Esto impacta directamente al iPhone 6, 6 Plus, 5s, 5c y modelos anteriores. La imposibilidad de actualizar el software en estos casos responde a limitaciones de hardware, como procesadores y memoria RAM insuficientes, además de las políticas de soporte de los fabricantes que dejan de emitir versiones nuevas tras un tiempo determinado.

La interrupción del servicio será gradual: primero los dispositivos dejarán de recibir funciones nuevas y, finalmente, el acceso se bloqueará por completo. La plataforma recomienda a los usuarios verificar la versión de su sistema operativo en el menú de Ajustes para realizar un respaldo de chats y migrar a un equipo más moderno antes de que comience el año 2026.