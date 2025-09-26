Con más de dos mil millones de usuarios a nivel global, WhatsApp continúa innovando para mejorar la experiencia de sus usuarios. En medio de la rutina diaria, es común dejar para después la respuesta a mensajes importantes, situación que busca evitar con su última actualización.

La nueva función de WhatsApp permite establecer alertas personalizadas dentro de cualquier conversación, para que el usuario reciba una notificación en el momento deseado sobre mensajes específicos que no quiere olvidar responder. Esta herramienta funciona como una alarma programable sobre un texto seleccionado, garantizando que la respuesta no quede pendiente.

Publicidad

Actualmente, la función de recordatorios se encuentra en fase de prueba beta para Android, bajo la versión 2.25.21.14, y se espera que en las próximas semanas esté disponible para todos los dispositivos. La activación es sencilla y está pensada para facilitar la organización y gestión de mensajes en la plataforma.